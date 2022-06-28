Макрон не согласился с предложением объявить Россию спонсором терроризма
Франция не согласна с предложением президента Украины объявить Россию спонсором терроризма, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
«В вопросе квалификации [России] как спонсора терроризма я хочу, чтобы меня правильно поняли — Франция не разделяет такой квалификации. Мы всегда стараемся руководствоваться юридическими понятиями», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции на саммите G7 в Германии, трансляцию которой вел телеканал BFM TV.
Вместе с тем он заявил, что Россия пытается дестабилизировать международный порядок, используя «мировую зависимость от продовольствия и энергии, чтобы оказать давление на определенные государства». Отвечая на вопросы журналистов, Макрон сказал, что не ожидает урегулирования ситуации на Украине в ближайшие несколько недель или месяцев, но выразил надежду, что это произойдет к концу года.
«Я выступаю за ограничение цен на российскую нефть, потому что более высокие цены помогают России <...>. Я надеюсь, что результат [в урегулировании ситуации] может быть достигнут к концу года, но Россия не может и не должна победить», — добавил французский президент, отметив, что Европа продолжит реализовывать санкции в отношении России и «поддерживать Украину и ее народ».
С призывом объявить Россию спонсором терроризма Зеленский выступил утром 28 июня в Telegram, комментируя удары по украинской территории после произошедшего накануне пожара в торговом центре в Кременчуге, который, по заявлению президента Украины, был вызван попаданием ракет.
В Минобороны России заявили, что ТЦ не функционировал, а удар наносился по расположенному неподалеку по ангару с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. По версии российского ведомства, детонация хранившихся там боеприпасов привела к пожару в торговом центре.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что при пожаре в торговом центре погибли 18 человек, пропавшими без вести числятся 36 человек, пострадали 59.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.