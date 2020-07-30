Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подтвердил, что среди задержанных в Белоруссии есть восемь членов его организации

Александр Бородай (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Среди задержанных в Белоруссии мужчин, которых Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, есть восемь членов Союза добровольцев Донбасса (СДД). Об этом заявил РБК руководитель союза, первый председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

С обвинениями в подготовке к проведению терактов, с которыми выступили власти Белоруссии, Бородай не согласен.

«Только человек, страдающий паранойей, мог заподозрить, что таким образом может быть заброшена группа диверсантов. То, в чем их обвиняют — были одеты в стиле милитари, держались обособленно и не напивались в стельку, — звучит просто комично», — заявил он.

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.