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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подтвердил, что среди задержанных в Белоруссии есть восемь членов его организации
Александр Бородай
Александр Бородай (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Среди задержанных в Белоруссии мужчин, которых Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, есть восемь членов Союза добровольцев Донбасса (СДД). Об этом заявил РБК руководитель союза, первый председатель Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

С обвинениями в подготовке к проведению терактов, с которыми выступили власти Белоруссии, Бородай не согласен.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

«Только человек, страдающий паранойей, мог заподозрить, что таким образом может быть заброшена группа диверсантов. То, в чем их обвиняют — были одеты в стиле милитари, держались обособленно и не напивались в стельку, — звучит просто комично», — заявил он.

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.

«И то, что там скопилась группа мужчин, одетых в стиле милитари, отправляющихся на заработки (как говорили в XIX веке, на отхожий промысел), — это естественно. Они несколько дней там находились, видимо, ждали рейса или ждали, пока подъедут остальные участники группы», — добавил Бородай.

«Боевиков ЧВК» и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что версия транзита подтверждается наличием у задержанных суданских документов, сим-карт и денег.

«Я склоняюсь к версии, что это был транзит, причем наверняка согласованный, связанный с коронавирусом и с тем, что Белоруссия не принимала таких мер по самоизоляции», — сказал РБК Стрелков. Но добавил, что не исключает возможности того, что людей в последний момент попытались «перенацелить на другие задачи, оставив их в Белоруссии».

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

О задержании в Белоруссии 33 сотрудников ЧВК Вагнера агентство БелТА сообщило 29 июля. В тот же день агентство обнародовало список всех задержанных с именами и датами рождения. Некоторые из них фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта на востоке Украины. Писатель Захар Прилепин рассказал, что «два или три бойца» из задержанных служили вместе с ним в Донбассе. По словам Прилепина, «хорошо обученные люди» собирались ехать в другую страну и белорусским спецслужбам было об этом известно.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание «боевиков», о котором стало известно в преддверии выборов 9 августа, чрезвычайным происшествием. Он созвал экстренное совещание с членами Совбеза и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.

30 июля Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский.

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Александр Бородай, ДНР, ЧВК Вагнера, Игорь Стрелков
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