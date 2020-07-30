Соперников Лукашенко предупредили о возможности отключения интернета

Это произойдет «в случае необходимости», говорит один из участников срочной встречи в Центризбиркоме Белоруссии со ссылкой на госсекретаря совбеза

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга в свою поддержку (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

За десять дней до выборов президента Белоруссии в стране будут усилены меры безопасности при проведении митингов и встреч с кандидатами. Об этом, как сообщает портал TUT.BY, этом на встрече с зарегистрированными кандидатами в президенты объявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

По словам одного из участников встречи Андрея Дмитриева, Равков предупредил, что в случае необходимости в Белоруссии будет ограничена работа интернета, уточняет «РИА Новости».

Кандидатов в президенты пригласили в четверг, 30 июля, на срочную встречу в Центральную избирательную комиссию. Как рассказала кандидат Анна Конопацкая, Равков заявил о возможных провокациях и об усилении мер безопасности на митингах и встречах с кандидатами, теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.

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