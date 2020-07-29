В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Белоруссии, поскольку эта страна является нашим стратегическим союзником, с которым у России сложились «братские отношения». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии».

Джабаров отметил, что сейчас сложно сказать, кого задержали в Белоруссии и с какой целью они там находились. «У нас же Союзное государство, границы у нас открыты», — пояснил член Совфеда.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия совместно разберутся в сложившейся ситуации. «Если кто-то нанимает частную компанию для каких-то противоправных действий в Белоруссии, они ответят за это», — резюмировал сенатор.