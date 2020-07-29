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В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

России нет смысла нанимать частную военную компанию для дестабилизации обстановки в Белоруссии, поскольку эта страна является нашим стратегическим союзником, с которым у России сложились «братские отношения». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии».

Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами
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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Джабаров отметил, что сейчас сложно сказать, кого задержали в Белоруссии и с какой целью они там находились. «У нас же Союзное государство, границы у нас открыты», — пояснил член Совфеда.

Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия совместно разберутся в сложившейся ситуации. «Если кто-то нанимает частную компанию для каких-то противоправных действий в Белоруссии, они ответят за это», — резюмировал сенатор.

Появилось видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
Политика

Ранее белорусское информагентство БелТА сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что под Минском задержали 32 гражданина России. В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера». Еще одного россиянина, по информации агентства, задержали на юге страны. БелТА опубликовало также список с именами всех задержанных.

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Агентство пояснило, что изначально сотрудники правоохранительных органов Белоруссии получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков, которые должны были дестабилизировать обстановку во время избирательной компании перед выборами президента.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Всего на них зарегистрировали пять кандидатов, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. После отказа ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало — в Белоруссии начались акции протеста.

17 июля избирательные штабы Цепкало и Бабарико объявили об объединении усилий. Они призвали поддержать на выборах Светлану Тихановскую, мужа которой Сергея Тихановского также не допустили к участию в выборах.

Теги: Совет Федерации, Белоруссия, ЧВК Вагнера, задержания, новости
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Появилось видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
Политика
БелТА назвала имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера»
Общество
Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами
Политика
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