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Amazon $2 300 (+20,98%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+16,5%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Германии предложили подключиться к защите Ормузского пролива, где в середине июля Иран задержал нефтяной танкер под британским флагом
Танкер Stena Impero (на втором плане) (Фото: Mizan News Agency / WANA / Reuters)

Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

«Мы формально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией», — сообщили в дипмиссии.

По ее словам, в правительстве Германии ранее заявляли, что свобода судоходства должна быть защищена. «Наш вопрос в том, кем защищена», — добавила представитель американского посольства.

Она не уточнила, о какой именно поддержке Вашингтон попросил Берлин и идет ли речь об отправке немецких военных кораблей в Ормузский пролив.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. На борту судна находились 23 человека, в том числе трое россиян. В Тегеране утверждают, что танкер задержан из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства — по версии иранской стороны, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигнал бедствия.

Политика
Иран заявил о планах провести учения с Россией в Ормузском проливе

Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы, северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Через пролив ежедневно переправляют 17 млн барр. нефти, то есть около пятой части общего объема танкерной нефти в мире.

Безопасность пролива обеспечивает Пятый флот ВМС США, после задержания британского танкера Лондон отправил в эту акваторию фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Duncan.

По данным Reuters, Великобритания предложила создать коалицию для защиты танкеров, идущих через Ормузский пролив. Инициативу намерены поддержать Франция, Нидерланды и Италия, кроме того, интерес к предложению проявили Испания, Швеция, Польша и Германия, рассказали собеседники агентства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Посольство США, Германия, Иран
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