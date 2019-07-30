США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

Германии предложили подключиться к защите Ормузского пролива, где в середине июля Иран задержал нефтяной танкер под британским флагом

Танкер Stena Impero (на втором плане) (Фото: Mizan News Agency / WANA / Reuters)

Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

«Мы формально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией», — сообщили в дипмиссии.

По ее словам, в правительстве Германии ранее заявляли, что свобода судоходства должна быть защищена. «Наш вопрос в том, кем защищена», — добавила представитель американского посольства.

Она не уточнила, о какой именно поддержке Вашингтон попросил Берлин и идет ли речь об отправке немецких военных кораблей в Ормузский пролив.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. На борту судна находились 23 человека, в том числе трое россиян. В Тегеране утверждают, что танкер задержан из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства — по версии иранской стороны, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не отреагировал на сигнал бедствия.