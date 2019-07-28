Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив

Эсминец британского королевского Военно-морского флота HMS Duncan вошел в Персидский залив, где будет вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

HMS Duncan будет работать вместе с фрегатом HMS Montrose по меньшей мере до конца августа, пока тот не завершит свою миссию в регионе. «Свобода судоходства в Ормузском проливе жизненно важна не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые суда должны иметь возможность свободно путешествовать на законных основаниях и безопасно торговать в любой точке мира. Я рад, что HMS Duncan продолжит прекрасную работу HMS Montrose, помогая обеспечивать безопасность этого важного маршрута», — приводятся в сообщении слова министра обороны страны Бена Уоллеса.

Отправка Лондоном второго военного корабля в Персидский залив происходит на фоне роста напряженности в отношениях Ирана и Великобритании после серии обоюдных задержаний танкеров в Ормузском проливе.