Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

Фото: Jason Waite / Reuters

Франция, Нидерланды и Италия поддержат предложение Великобритании создать военно-морскую коалицию, целью которой будет обеспечение безопасности судов, пересекающих Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы структур ЕС, НАТО или США.

Испания, Швеция, Польша и Германия также проявили интерес к предложению Лондона, указывает агентство.

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.

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