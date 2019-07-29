Иран заявил о планах провести учения с Россией в Ормузском проливе

Иран заявил о планах провести учения с Россией в Ормузском проливе

В середине июля над этой акваторией США сбили иранский беспилотник, который, по словам американского лидера Дональда Трампа, угрожал кораблю ВМС США и его экипажу

Фото: Jamejamonline / Ebrahim Norouzi / Reuters

Об этом сообщает местное агентство IRNA со ссылкой на командующего Военно-морскими силами исламской республики контр-адмирала Хосейна Ханзади.

«Мы договорились [с российской стороной] о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане, и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года», — сказал он, не уточнив, когда именно могут пройти учения.

Говоря о конкретном месте грядущих учений, Ханзади отметил, что они состоятся в северной части океана и в акватории Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.

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