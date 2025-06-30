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Война санкций ,  
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Россия ограничит доступ к сайтам 15 СМИ из Евросоюза

Сюжет
Война санкций
Так в Москве отреагировали на санкции против Lenta, NewsFront, RuBaltic и других изданий. Годом ранее власти России заблокировали более 80 европейских СМИ, в том числе AFP и Politico
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские власти ограничат доступ к сайтам 15 изданий из Евросоюза. Решение принято в качестве ответной меры на блокировки сайтов российских медиа, сообщил МИД России.

Блокироваться будут сайты изданий «государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», сообщили в МИДе. Их названия не уточняются.

Решение принято в ответ на санкции ЕС в рамках 16-го пакета, когда были введены санкции, в том числе против изданий EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Годом ранее Россия ограничила доступ к 81 европейскому СМИ, в частности Politico, Der Spiegel, Die Zeit, El Pais, El Mundo, La Repubblica, Le Monde, AFP и другим. Таким образом власти отреагировали на закрытие доступа в ЕС к агентству «РИА Новости», изданиям «Известия» и «Российская газета».

Также Россия предупреждала Соединенные Штаты о зеркальных мерах в отношении американских СМИ.

В американском посольстве в Москве, комментируя ситуацию с доступом к зарубежным изданиям в России, заявили, что происходящее напоминает возвращение в советские времена. «Власти России отрезают страну от внешнего мира», — выразили обеспокоенность дипломаты.

С февраля 2022 года, когда начались бои на Украине, в России заблокировали сотни не только зарубежных, но и российских СМИ (при этом некоторые ресурсы признали иностранными агентами и нежелательными организациями), а также ограничили доступ к соцсетям и видеохостингам «за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации».

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МИД СМИ медиа издание Евросоюз санкции
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