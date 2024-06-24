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Война санкций ,  
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В Европе с 25 июня ограничат доступ к трем российским СМИ

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Доступ к трем российским изданиям ограничат на территории Евросоюза в рамках нового пакета санкций, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Речь идет об агентстве «РИА Новости», издании «Известия» и «Российской газете». В мае 2024 года Совет ЕС принял решение о приостановке вещания трех российских СМИ, а также консервативной газеты Voice of Europe.

«Совет пришел к выводу, что эти меры <...> должны вступить в силу 25 июня 2024 года», — говорится в сообщении международной организации.

Запрет не помешает журналистам указанных СМИ «проводить расследования, брать интервью» и вести иную деятельность в Евросоюзе, кроме вещательной.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. ЕС ввел ограничения против 116 физических и юридических лиц, транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты, импорта ряда полезных ископаемых.

Кроме того, Совет Европы запретил приобретать, ввозить или вывозить украинские культурные ценности, если есть подозрения, что их незаконно вывезли с Украины.

Россия считает ограничения незаконными. Президент Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются измотать российскую экономику и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.

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