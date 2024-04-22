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Технологии и медиа ,  
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РКН назвал причину блокировки сайтов The Moscow Post и «Компромат-групп»

РКН заблокировал сайты The Moscow Post, «Русского криминала» и «Компромат-групп»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп» заблокированы в России за неоднократное размещение фейковой информации, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — заявили в ведомстве.

Как убедился корреспондент РБК, сайты всех перечисленных изданий недоступны с территории России. Сайты The Moscow Post и «Русского криминала» занесены в соответствующий реестр Роскомнадзора. В то же время данных о портале «Компромат-групп» в нем нет, хотя доступ к сайту получить невозможно.

Роскомнадзор заблокировал одно из старейших сетевых изданий в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Российские поисковики, в частности «Яндекс», при попытке найти любую из этих страниц не выдают ее в поисковой выдаче и предупреждают, что часть ссылок отсутствует в поиске согласно требованиям законодательства.

РБК обратился за комментарием в редакции изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп».

В середине апреля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту общественно-политического издания «Полит.ру» — одного из старейших сетевых изданий России. В пресс-службе ведомства РБК тогда также сказали, что поводом стала неоднократная публикация «недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в стране.

В редакции «Полит.ру», в свою очередь, заявили, что издание старалось работать с соблюдением норм действующего законодательства, без намеренной публикации фейков и недостоверной информации.

После начала полномасшабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года под блокировку в России попали сотни российских и зарубежных СМИ. Всего по состоянию на лето 2023 года Роскомнадзор ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов из-за фейков о военной операции.

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