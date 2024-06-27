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Война санкций ,  
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Дипломаты США назвали запрет СМИ в России возвращением в советское время

Сюжет
Война санкций
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ситуация со СМИ в России напоминает возвращение в советские времена, когда под запрет попадали зарубежные издания, заявили в американском посольстве в Москве.

Так дипломаты прокомментировали блокировку в России 81 европейского СМИ.

«Жителям России все сложнее получать объективную и честную информацию, а не пропаганду. Власти России отрезают страну от внешнего мира», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве также считают, что россияне заслужили знать правду и стали «заложниками репрессивной политики, направленной на дальнейшую изоляцию».

В России заблокировали 81 СМИ Евросоюза
Политика
Фото:Horacio Villalobos / Getty Images

24 июня Совет Европы объявил об ограничении доступа к трем российским изданиям на территории Евросоюза. Решение приняли в рамках нового пакета антироссийских санкций. Речь шла об агентстве «РИА Новости», издании «Известия» и «Российской газете».

На следующий день, 25 июня, в качестве ответных мер МИД запретил вещание 81 европейского СМИ в России. Мера затронула, в частности, Politico, Agence France-Presse (AFP), немецкую Der Spiegel, финскую Yle, испанскую El País, EU Observer, литовское LRT, эстонскую версию портала Delfi и другие медиа.

С начала боевых действий на Украине в ЕС уже запретили вещание ряда российских СМИ, в их число вошли НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы каналы многих российских СМИ на YouTube.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла блокировку каналов российских вещателей «бескомпромиссной чисткой информационного пространства».

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