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Политика ,  
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ЕС ввел санкции против Lenta и отключил 13 банков от SWIFT

Европейский союз ввел санкции против восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды».

Их лицензии на вещание в ЕС приостанавливаются. При этом вводимые меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и давать интервью», говорится в пресс-релизе на сайте Евросовета.

Также ЕС отключил от системы SWIFT 13 российских банков. Их названия не раскрываются, но в релизе Еврокомиссии указано, что речь идет о «региональных банках, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».

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