Песков: Россия приняла к сведению слова Грэма о позиции Трампа по санкциям

Песков ответил на слова сенатора о готовности Трампа к санкциям

Сенатор Линдси Грэм, автор проекта о 500-процентных пошлинах, «относится к группе заядлых русофобов», санкции давно бы приняли, если бы решение зависело от него, заявил Песков

Линдси Грэм (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Россия приняла к сведению слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Позиция сенатора хорошо известна не только Москве, но и «всему миру», отметил Песков: «Он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно».

Те, кто инициируют ограничения, должны задаться вопросом, помогают ли меры урегулированию, призвал Песков.

Грэм — соавтор законопроекта, который предлагает пошлины 500% на импорт из стран — покупателей нефти, нефтепродуктов, природного газа, урана и других продуктов из России. По словам сенатора, Трамп считает, что «пришло время продвинуть» проект.

Сам республиканец неоднократно говорил, что рассматривает возможность введения новых санкций из-за действий России на Украине, но в то же время отмечал, что пока не хотел бы их применять, так как ждет возможности заключения мирного соглашения. Проект Грэма он назвал «очень сильным», но не стал уточнять, поддерживает ли инициативу.

На недавнем саммите НАТО в Гааге европейские лидеры призвали Трампа занять более жесткую позицию в отношении России, но тот проявил сдержанность, сообщил президент Чехии Петр Павел.

Российские власти считают санкции незаконными. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил президент Владимир Путин.