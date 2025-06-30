В Чехии рассказали о попытках склонить Трампа к санкциям против России

Лидеры Европы призывали Трампа к ужесточению позиции по России на саммите НАТО, рассказал Павел. По его словам, американский лидер остался сдержан в этом вопросе, но осознал, что экономическое давление — действенный инструмент

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

На закрытом ужине на саммите НАТО европейские лидеры настаивали, чтобы президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, однако тот проявил сдержанность. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью чешскому новостному каналу CNN Prima NEWS.

Саммит НАТО проходил в Гааге с 24 по 25 июня. По словам чешского президента, во время разговоров с Трампом они обсуждали не только отношения Чехии и США, но и российско-украинский конфликт, а также торговую войну с Китаем.

«Мы очень единодушно и коллективно убеждали его [Трампа], что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не с целью заставить Россию рухнуть в экономическом плане — это не в наших интересах, — а чтобы он понял, что у него просто нет другого выбора, кроме как действовать. Он был сдержан, но он понимает, что это очень действенный инструмент», — привет Павел детали закрытого ужина.

Павел напомнил, что именно инициированные Трампом торговые пошлины заставили Китай изменить свою позицию. «Я сказал: видите ли, именно такие решительные действия необходимо предпринять сейчас в отношении России. Если Китай ощутил это, то Россия и ее экономика также почувствуют это, возможно, в течение недели или двух», — рассказал он.

Павел отметил, что основная цель давления на Москву — усадить ее за стол переговоров для урегулирования конфликта с Киевом. «Если ее нет, то и обсуждать нечего», — добавил чешский президент.

Павел охарактеризовал Трампа как человека, который хочет «провоцировать». Он напомнил, что предыдущие американские президенты также настаивали на необходимости больше инвестировать в оборону — будь то Джордж Буш-младший или Барак Обама, — однако все эти призывы воспринимались легкомысленно. «Дональд Трамп пришел с другим подходом — он просто сказал, если вы этого не сделаете, я вас не буду защищать. Для всех это прозвучало как удар шрапнели, но это разбудило их», — сказал Павел.

Трамп не раз выражал противоречивую позицию по санкциям: от готовности ввести их до нежелания, чтобы не мешать переговорному процессу Москвы и Киева. Однако на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм заявил, что американский президент определился и решил двигаться вперед с законопроектом об ужесточении антироссийских санкций. Проект, соавтором которого выступил сам Грэм, предусматривает 500-процентные пошлины для тех, кто покупает у России энергоносители. Среди стран, которым может грозить мера, сенатор назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил президент Владимир Путин.