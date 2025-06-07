Трамп назвал «очень сильным» проект о новых санкциях против России

Сенат США подготовил «сильный» законопроект о санкциях против Москвы, Вашингтон применит их в случае необходимости, сказал Трамп. Он отметил, что будет принимать решение лично. Россия считает санкции незаконными

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Соединенные Штаты применят новые санкции в отношении России, если посчитают, что это необходимо, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Он отказался уточнить, поддерживает ли разработанный в Сенате США новый законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

«Посмотрим. <...> Я это использую, если будет необходимо», — ответил Трамп на вопрос о том, какой позиции придерживается насчет документа.

Президента спросили, обсуждал ли он с верхней палатой конгресса вероятное смягчение предлагаемых санкций. Трамп сообщил, что нет. The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация США пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно смягчить законопроект.

По словам президента, решение относительно новых ограничений будет принимать он лично. «У них есть законопроект, решать мне. Это мой выбор», — подчеркнул Трамп.

Документ он назвал «очень сильным».

Reuters писал, что Трамп отказывается от принятия новых санкций, поскольку надеется на восстановление экономических отношений Вашингтона и Москвы. Сам республиканец объяснял, что США не ужесточают санкции против России, чтобы не подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле считают западные санкции незаконными.