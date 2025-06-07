Трамп назвал «очень сильным» проект о новых санкциях против России
Соединенные Штаты применят новые санкции в отношении России, если посчитают, что это необходимо, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Он отказался уточнить, поддерживает ли разработанный в Сенате США новый законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.
«Посмотрим. <...> Я это использую, если будет необходимо», — ответил Трамп на вопрос о том, какой позиции придерживается насчет документа.
Президента спросили, обсуждал ли он с верхней палатой конгресса вероятное смягчение предлагаемых санкций. Трамп сообщил, что нет. The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация США пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно смягчить законопроект.
По словам президента, решение относительно новых ограничений будет принимать он лично. «У них есть законопроект, решать мне. Это мой выбор», — подчеркнул Трамп.
Документ он назвал «очень сильным».
Reuters писал, что Трамп отказывается от принятия новых санкций, поскольку надеется на восстановление экономических отношений Вашингтона и Москвы. Сам республиканец объяснял, что США не ужесточают санкции против России, чтобы не подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле считают западные санкции незаконными.
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