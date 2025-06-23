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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о создании отдельной группы ВСУ для обороны Сум

Сырский: в ВСУ создали отдельную группу для обороны Сум
Сюжет
Военная операция на Украине
Сырский сообщил о создании отдельной группы, ответственной за оборону Сум и наращивание фортификаций. Ранее в Раде заявили о провале строительства оборонительных заграждений в Сумской области

Украинские военные принимают необходимые меры для обеспечения безопасности Сум, заявил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

Он сообщил, что в составе оперативно-тактической группировки (ОТУ) создана отдельная группа, ответственная за оборону города и наращивание фортификационных заграждений. Также был назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о провале строительства фортификаций в Сумской области.

Зеленский ответил на заявление Путина, что Россия может «забрать Сумы»
Политика
Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

В мае президент России Владимир Путин рассказывал о работе по формированию буферной зоны для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Минобороны с весны отчитывается о занятии населенных пунктов в Сумской области. На фоне боев в регионе объявили эвакуацию из приграничных районов.

Выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что около границ страны создается зона безопасности от 10 до 12 километров. «Дальше город Сумы, областной центр. <...> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что ВСУ «сдерживают» российские войска в Сумской области

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Сырский Сумы Сумская область фортификация
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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