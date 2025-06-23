Сырский заявил о создании отдельной группы ВСУ для обороны Сум
Украинские военные принимают необходимые меры для обеспечения безопасности Сум, заявил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.
Он сообщил, что в составе оперативно-тактической группировки (ОТУ) создана отдельная группа, ответственная за оборону города и наращивание фортификационных заграждений. Также был назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о провале строительства фортификаций в Сумской области.
В мае президент России Владимир Путин рассказывал о работе по формированию буферной зоны для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.
Минобороны с весны отчитывается о занятии населенных пунктов в Сумской области. На фоне боев в регионе объявили эвакуацию из приграничных районов.
Выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что около границ страны создается зона безопасности от 10 до 12 километров. «Дальше город Сумы, областной центр. <...> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что ВСУ «сдерживают» российские войска в Сумской области
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