JPost узнала, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США

Иранские высокопоставленные чиновники заинтересованы в переговорах с США, но ждут «зеленого света» от Хаменеи, пишет Jerusalem Post. В Иране заявляли, что для возвращения к переговорам США должны исключить удары по стране

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Global Look Press)