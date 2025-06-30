JPost: руководство Ирана ждет разрешения от Хаменеи для начала переговоров с США

JPost узнала, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США

Иранские высокопоставленные чиновники заинтересованы в переговорах с США, но ждут «зеленого света» от Хаменеи, пишет Jerusalem Post. В Иране заявляли, что для возвращения к переговорам США должны исключить удары по стране

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Global Look Press)

Высокопоставленные иранские чиновники ожидают «зеленого света» от верховного лидера (рахбара) Ирана аятоллы Али Хаменеи, чтобы начать переговоры с США, сообщил источник The Jerusalem Post, знакомый с вопросом.

По его словам, остается неясным, связан ли отказ Хаменеи дать соответствующее распоряжение с тем, что он против этого, или с тем, что с ним трудно поддерживать связь. После начала ударов со стороны Израиля по Ирану верховный лидер скрывался в бункере на северо-востоке Тегерана, писал Iran International.

За верховным лидером Ирана — последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля 2024-го стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

Журналист Axios и Walla Барак Равид ранее сообщал, что во время обмена ударами Ирана и Израиля Хаменеи заблокировал переговоры между главой иранского МИДа Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По данным Равида, это в итоге привело к решению президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

О том, что после начала израильских ударов Арагчи и Уиткофф вели прямые переговоры, сообщал Reuters. По его информации, Тегеран дал понять, что готов вернуться к обсуждению ядерной сделки, но при условии, что Израиль прекратить атаки.

Иран и США с апреля провели пять раундов непрямых переговоров о новой ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой раунд был назначен на 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран объявил ответную операцию.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт и нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Иран ответил ударом по американской базе в Катаре. 24 июня Трамп объявил о соглашении сторон о прекращении огня.

27 июня Арагчи заявил, что договоренностей о возобновлении переговоров между США и Ираном на данный момент нет. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью Би-би-си рассказал, что для продолжения переговоров США должны исключить любые дальнейшие удары по иранской территории. По его словам, Иран будет настаивать на возможности обогащать уран в мирных целях, и отверг обвинения в том, что страна движется к созданию ядерной бомбы.

Уиткофф говорил, что США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки. При этом он выразил уверенность в возможности заключить всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее «гражданскую программу».