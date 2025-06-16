Iran International узнал, что верховный лидер Хаменеи скрылся в бункере

Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после начала израильской операции против республики скрывается в бункере, сообщили источники Iran International. Это работающий на Западе портал об Иране.

По его данным, Хаменеи находится в бункере, который расположен на северо-востоке Тегерана в районе Лавизан. Вместе с ним туда переместились и члены его семьи.

Портал отмечает, что во время предыдущих атак Израиля — в апреле и октябре 2024-го — Хаменеи прятался в том же бункере.

Собеседник Iran International также назвал предупреждением для верховного лидера удар Израиля по аэропорту Мешхеда 15 июня — это самая дальняя точка, попавшая под удар еврейского государства (примерно в 2,3 тыс. км от Израиля, вблизи границы с Туркменистаном). Источник отметил, что таким образом Израиль показал, что Хаменеи нигде не в безопасности.

15 июня Reuters со ссылкой на источники из США сообщил, что американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи. При этом глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал это сообщение «фейком из страны фейков».

Газета The Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на израильский источник, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля.

В ходе продолжающейся с 13 июня операции израильская армия и разведка ликвидировали более десятка высокопоставленных иранских военных, а также несколько физиков-ядерщиков. Среди погибших — командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, командующий подразделением «Аль-Кудс» КСИР Исмаил Каани, глава разведки КСИР Мохаммад Каземи, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и др. Кто-либо из политических лидеров пока не становился жертвой ударов Израиля.