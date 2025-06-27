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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран еще не принял решение о возобновлении прямых переговоров с США

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Договоренности о возобновлении переговоров между США и Ираном на текущий момент отсутствуют, заявил в эфире телеканала IRIB министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

«До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Арагчи, Тегеран продолжает обсуждать вопрос с учетом интересов иранского народа, однако никакого содержательного соглашения для начала диалога пока нет.

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После начала израильских ударов по Ирану Арагчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили Reuters три дипломата.

По данным агентства, глава МИД Ирана сообщил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам по ядерной сделке без прекращения атак. Он кратко обсудил с американской стороной предложение о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана, переданное США в конце мая.

Ранее Иран отвергал эту инициативу, однако, по словам одного из источников Reuters, близкого к Тегерану, Аракчи дал понять, что Тегеран «может проявить гибкость», если Вашингтон надавит на Израиль.

Планировавшийся на 15 июня шестой раунд непрямых переговоров США и Ирана через посредничество Омана был отложен после начала израильской операции «Восстающий лев» в ночь на 13 июня. Израиль обосновал удары необходимостью предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что атаки США на ядерные объекты в ночь на 22 июня свидетельствуют о «необоснованности заявлений» американской стороны относительно мирного диалога.

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Плугина Ирина
Иран Аббас Арагчи МИД США переговоры
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