Уиткофф заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки

США не позволят Ирану обогощать уран в рамках ядерной сделки, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

«Нет», — ответил он соответствующий на вопрос ведущей.

При этом спецпосланник отметил, что США уверены в возможности заключить всеобъемлющее мирное соглашение. Уиткофф подчеркнул, что Ирану нужна гражданская программа, которая не подразумевает обогащение.

«Но то, что им не нужно — это обогащение», — резюмировал спецпосланник.

Трамп в ночь на 24 июня анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном после 12 дней обмена ударами. США и Израиль атаковали иранские ядерные объекты, поскольку сочли их угрозой безопасности. Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер.

Однако 24 июня Израиль сообщил о продолжении атак со стороны Ирана и анонсировал решительный ответ. Тегеран опровергал заявление израильской стороны о запуске ракет. Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы».

Непрямые переговоры США и Ирана по ядерной сделке ведутся с апреля. После начала ударов Израиля по Ирану иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривал по телефону с Уиткоффом. В мае он заявил, что Иран официально уведомил США об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.