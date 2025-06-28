WP узнала, что Иран «чуть не убил» Помпео в Париже в 2022 году

Иранские агенты с 2021 года минимум трижды пытались убить американских чиновников, в том числе экс-госсекретаря Помпео, пишут журналисты. Тегеран отвергает обвинения в подготовке покушений на Трампа и других политиков

Майк Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Иран в 2022 году готовил покушение на бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который возглавлял Госдепартамент в 2018–2021 годах, сообщает The Washington Post. Издание ссылается на еще не вышедшую книгу «2024: Как Трамп вновь завладел Белым домом, а демократы потеряли Америку» журналистов Джоша Доузи, Тайлера Пейджера и Айзека Арнсдорфа (будет опубликована в июле).

В книге говорится, что Дональд Трамп после окончания первого срока на посту президента регулярно сталкивался с угрозами убийства, как и его бывшие советники и другие члены администрации. По сведениям авторов, которые поговорили с сотрудниками Белого дома и правоохранительных органов, «иранские киллеры» по меньшей мере три раза за три года, предшествовавшие выборам 2024-го, пытались убить американских чиновников.

Одна из таких попыток произошла в 2022 году во Франции. Иранские агенты «почти смогли» организовать убийство Помпео, узнав, в каком отеле Парижа он остановился. Экс-госсекретарь «чудом спасся», говорится в книге. Других подробностей там не приводится, отмечает WP.

Представитель Помпео не стал комментировать эти сведения. Сам экс-глава Госдепа в 2023 году выпустил книгу «Ни шагу назад» («Never Give an Inch»), где рассказывал, что член иранского Корпуса стражей исламской революции пытался нанять киллера за $1 млн для покушения на него.

Угрозы со стороны Тегерана вселили в Трампа, тогда еще кандидата в президенты, и его помощников «страх и беспокойство», что серьезно повлияло на расписание политика. Сотрудники службы безопасности фактически превратили его резиденцию в Мар-а-Лаго и его частный клуб «в военный лагерь» и убедили республиканца пересесть на «самолет-обманку» Стива Уиткоффа, который теперь является спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке, пишут журналисты.

Прошлой осенью WP и The New York Times сообщали, что команда Трампа потребовала усилить меры безопасности в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения. Впоследствии американский Минюст объявил о предотвращении попытки организовать убийство Трампа. О том, что Тегеран пытался убить республиканца, говорил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения. «Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать. По крайней мере, насколько мне известно», — заявил он NBC в минувшем январе.

В ходе президентской гонки Трамп пережил несколько попыток покушений, не связанных с Ираном. В июле 2024 года 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу по республиканцу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. Один из участников мероприятия погиб, еще несколько пострадали, Трамп был ранен в ухо. В сентябре 58-летний Райан Уэсли Раут пронес оружие в охраняемый периметр гольф-клуба Трампа во Флориде, когда там играл политик. Американца заметили 12 часов спустя.