Глава Дагестана пожаловался на травлю после терактов

После терактов 23 июня Дагестан «обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах», заявил Меликов. Он назвал это травлей, целью которой является «социальный эксперимент»

Сергей Меликов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

После терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня «сторонние наблюдатели» не прекращают оскорбительные высказывания в адрес Дагестана, заявил глава республики Сергей Меликов.

«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии. Иначе как травлей это не назовешь», — написал он в телеграм-канале.

30 мая член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил об «агрессивных ваххабитах», которые превращают Дагестан в оплот радикализма. Так он отреагировал на перенос фестиваля «Миссис Россия — BRICS» из Дербента в Москву из-за угроз в адрес участниц. Позднее депутаты Госдумы от «Новых людей» и КПРФ подготовили законопроекты, ограничивающие ношение одежды, которая скрывает лицо. Одной из целей этой инициативы назвали профилактику радикализма. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал предложение запретить никабы в России. Меликов также говорил, что лично он против ношения никаба, «как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», и отмечал, что эта одежда не свойственна для народов Кавказа. При этом он не согласился с теми, кто считает ношение никаба проявлением радикального ислама.

Меликов заявил, что «весь Дагестан и гражданская власть» в его лице не несут ответственность за террористов, «с которыми каждый из нас готов биться до последнего патрона». Он связал резкие заявления в адрес региона и его жителей с попыткой «поставить социальный эксперимент» над республикой и «толкнуть в темную бездну».

«Странными кажутся и попытки связать теракт с прошлогодними событиями в аэропорту [Махачкалы]. Расследованием того дела занимаются ответственные структуры. Могу сказать одно: оно максимально объективное. Виновные получат по заслугам, а невинные не пострадают», — отметил глава Дагестана.

Он рассказал, что уголовные дела в отношении участников беспорядков в аэропорту Махачкалы перенесли в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор». Меликов также назвал неуместными, странными и ни с кем не согласованными «заявления некоторых депутатов Госдумы о возврате дел в Дагестан». «Я против этого, как и против того, чтобы кто-то вмешивался в работу специальных структур», — добавил он.

«Главный вывод из произошедшего: гражданское общество республики здорово, мы едины как никогда, у нас правильные общечеловеческие ценности, и в этом наша огромная сила», — заключил Меликов.

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских и священника. Шестерых нападавших ликвидировали. СК возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Суд назвал организатором нападения человека, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

29 октября 2023-го в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Сначала толпа людей начала проверять паспорта у находившихся в аэропорту пассажиров, после чего прорвалась и заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу. Пострадали 20 человек, в том числе полицейский. СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). По данным МВД, установлены 150 участников беспорядков, 60 человек задержали. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал произошедшее в Махачкале «чистым антисемитизмом», спровоцированным со стороны.