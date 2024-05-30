Меликов ответил на слова члена СПЧ об «агрессивных вахах» в Дагестане

Член СПЧ Кабанов после переноса фестиваля «Миссис Россия — BRICS» из Дербента в Москву из-за угроз в адрес участниц заявил, что Дагестан превращается в оплот радикализма. Меликов с ним не согласился и обвинил в разжигании розни

Сергей Меликов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Заявление члена Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилла Кабанова об «агрессивных ваххабитах», которые превращают Дагестан в оплот радикализма, является неприемлемым для человека, выступающего за межнациональное и межконфессиональное согласие. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Ранее 30 мая Кабанов в своем телеграм-канале написал, что в настоящее время происходит перерождение Дагестана из гостеприимного региона в «в оплот чуждого и враждебного нам радикализма, псевдорелигиозной и культурной нетерпимости». Так он прокомментировал перенос фестиваля «Миссис Россия — BRICS» из Дербента в Москву из-за угроз в адрес участниц.

По словам члена СПЧ, менее чем за 15 лет «ваххабитская» идеология, распространяемая под лозунгом «возвращения к истинным традициям», уже почти привела этот регион к «состоянию дикости и средневековья». «Почему мы все, жители большой России, должны терпеть то постоянные припадки радикализма, то антисемитские захваты аэропорта, то срыв международного светского мероприятия?» — задался вопросом Кабанов.

Он также призвал «притормозить» с выделением средств из федерального бюджета на развитие туризма в Дагестане и вначале «разобраться с радикалами и русофобами, чтобы приезжающие в регион туристы могли чувствовать себя в безопасности». «Я люблю Дагестан, как и всю нашу страну. И поэтому я не хочу, чтобы всякие агрессивные «вахи» с извращенным мировосприятием безнаказанно превращали его в чуждый для России и всех ее граждан регион для радикалов. Неужели все опять молча сделают вид, что ничего не произошло и мы все не так поняли?» — заключил член СПЧ.

Ваххабитами называют последователей салафийского религиозно-политического течения в исламе, которое возникло в середине XVIII века. Оно в том числе призывает к «очищению» ислама от влияний домусульманских, языческих форм верований, культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских народов. Ваххабиты также считают, что настоящий мусульманин должен постоянно находиться в джихаде, то есть постоянно вести войну за веру с представителями других религий.

Меликов в ответ на слова Кабанова заявил, что был удивлен и возмущен его высказываниями. По его словам, факты, о которых рассказал член СПЧ, «притянуты за уши, выводы искусственны, а уж градус заявления и вовсе кажется мне неприемлемым для человека, выступающего за межнациональное и межконфессиональное согласие».

«Заявление получилось в лучших традициях тех самых диванных экспертов, которые, не разбираясь в ситуации, поливают грязью всех вокруг. Кирилл Викторович, кто вам дал право давать такие оценки дагестанцам, разжигая при этом межнациональную рознь?! Что будет следующим шагом? Предложите вспомнить лозунги «Хватит кормить Кавказ» или «Россия для русских»? В каждом обществе могут быть люди с радикальными взглядами, но когда такую позицию продвигает человек вашего статуса — стыд и позор!» — указал глава Дагестана.

Он также назвал «совсем лицемерным» заявление Кабанова о любви к Дагестану, отметив, что если бы тот по-настоящему любил этот регион, то никогда не позволил бы себе подобных высказываний. Также Меликов назвал «абсурдными» заявления о небезопасности для туристов, посоветовав члену СПЧ пообщаться с «сотнями тысяч» туристов, посетивших республику.

«Дагестанцы — добрые и отзывчивые люди, которые первыми бросаются на помощь тем, кто оказался в беде. Многие из них приносят обществу намного больше пользы, нежели вы. И я никому не позволю таких резких слов в адрес своих земляков. Даже вам, Кирилл Викторович. Банальная глупость, жажда «хайпа» или желание рассорить братские народы? Со временем узнаем, чем и кем был вдохновлен этот странный пост», — заключил Меликов.

Кирилл Кабанов был включен в состав Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека в 2008 году. Также с 2005 года он является председателем Национального антикоррупционного комитета и председателем Постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы.

В своем телеграм-канале он в том числе выступает за усиление антимиграционных законов и за запрет никабов (закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз) в России.

РБК обратился за комментарием к Кириллу Кабанову.