В суде назвали организатором теракта в Дагестане сына экс-чиновника
Преступную группу для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.
«[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым О.М. группу», — говорится в сообщении.
В нем указаны только инициалы, при этом в атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы, писали ТАСС и Baza. В терактах также принимали участие два племянника жены чиновника, сообщал источник РБК, остались они живы или погибли, собеседник не уточнил.
Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района на следующий день после теракта, он также исключен из «Единой России». Еще через день его арестовали на 10 суток из-за мелкого хулиганства — причиной стала нецензурная брань в общественном месте. Также арестованы шестеро сыновей экс-чиновника.
23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, большая часть из них — полицейские. В ходе оперативных мероприятий были ликвидированы шестеро боевиков. В Дагестане объявили трехдневный траур.
Кроме полицейских, в ходе терактов погиб священник храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николай Котельников и сторож Свято-Успенского кафедрального собора Михаил Вавилин.
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