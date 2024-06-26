«Животного страха нет»: как живет Дербент после убийства священника

В Дербенте похоронили убитого на территории своего храма священника Николая Котельникова. РБК поговорил с очевидцами нападения и прихожанами о том, как живет православная община Дагестана после атаки террористов

Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как произошло нападение на церковь

Первые сообщения о том, что в Дербенте произошло вооруженное нападение на церковь и синагогу, стали поступать около 18:50 23 июня. Атаке подверглась церковь Покрова пресвятой Богородицы, основанная в 1899 году. Это единственная сохранившаяся православная церковь в Дербенте.

Как рассказал РБК иерей Михаил Лобов, которому погибший священник приходился тестем, нападавшие сначала нейтрализовали дежуривших у церкви полицейских, а затем ворвались внутрь. «Слышу — хлопки, автоматные очереди, перестрелка. Я дверь своего дома открыл, смотрю — стоит мужчина с дочкой, он был в церкви до этого, молился. Он зашел к нам, они спрятались, мы закрылись», — вспоминает священнослужитель.

По его словам, один из бандитов сразу же зашел в дом, где жил отец Николай с женой. Крыльцо дома находится у церковных ворот. Как позже рассказала матушка Валентина, жена отца Николая, она не успела закрыть двери перед нападавшими, рассказал иерей Михаил. «Один из них встал с автоматом и на нее направил. Потом отец Николай вышел, он на него [направил] и она [пуля] вот здесь вышла (показывает на нижнюю челюсть и щеку — РБК)», — говорит священнослужитель. Затем нападавший нанес отцу Николаю ножевое ранение в районе горла.

Супруга священника успела спрятаться в одной из комнат, закрывающихся на щеколду. Нападавший решил подняться наверх, думая, что там есть люди, однако верхние комнаты были пусты, говорит иерей Михаил Лобов. Тогда он спустился вниз, дернул дверь комнаты, где пряталась женщина, но стрелять не стал. Одновременно боевик разбрасывал по дому пакеты с зажигательной смесью и поджигал их. Затем он вышел на улицу.

«Я вышел из своего дома, выглянул из-за стенда и его увидел. Он автоматом поворачивал туда-сюда. Он меня тоже увидел, мы глаза в глаза посмотрели. Он направил автомат на меня, но почему-то не выстрелил. Я ушел и закрылся», — рассказал иерей.

Боевики попытались проникнуть в дом, где закрылся священнослужитель, не смогли и побежали в храм. Там они подожгли аналой с иконой, стоящий в центре храма. Икона была украшена к празднику Троицы ветками, они вспыхнули, потом загорелся аналой. После ухода боевиков Михаил побежал в храм тушить возгорание. Икона не сильно пострадала, только обуглилась в некоторых местах.

Памятник трех религий

Протоиерею Николаю Котельникову было 66 лет, из них почти 45 он служил в Дербенте. В последнее время он не мог проводить службы — после перенесенных инсультов он не мог говорить и плохо передвигался.

Все люди, знавшие отца Николая, с которыми говорил РБК, отзываются о нем с теплотой. «Очень отзывчивый был человек. Прихожане его очень уважали», — рассказал один из друзей погибшего протоиерея.

«Всегда здоровался, всегда с уважением, с радостью [относился к людям]», — добавляет иерей Михаил Лобов.

«Лично для меня гибель отца Николая — большая потеря, — рассказал РБК заместитель мэра Дербента по социальной политике Видади Зейналов. — Я на протяжении последних пяти-шести лет практически постоянно с ним общался. Нет ни одного видеоматериала, связанного с религиозным событием, чтобы бы мы рядом не были. Для меня это личная потеря».

Президент Владимир Путин посмертно наградил Николая Котельникова орденом Мужества.

Памятник дружбе трех религий в Дербенте (Фото: Мария Лисицына / РБК) Памятник дружбе трех религий в Дербенте (Фото: Мария Лисицына / РБК) Памятник дружбе трех религий в Дербенте (Фото: Мария Лисицына / РБК) Памятник дружбе трех религий в Дербенте (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Протоиерей Николай фактически стал символом православия в Дербенте — он был прототипом одной из фигур для Памятника дружбе трех религий, установленного в центре Дербента в 2019 году. Скульптурная композиция изображает представителей мусульманства, иудаизма и православия, пьющих чай за одним столом, — имама, священника и раввина. В Дагестане, по официальным данным, проживает более 3 млн человек, из верующих — абсолютное большинство (около 95% — мусульмане), еще около 5% православных христиан, иудеев — около 1%.

После теракта 23 июня к памятнику, а также к воротам церкви Покрова пресвятой Богородицы начали в больших количествах приносить цветы.

Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Похороны протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как прошли похороны убитого священника

Отца Николая похоронили в среду 26 июня — у стены церкви Покрова пресвятой Богородицы, где он служил. На отпевание пришло много людей — храм был полон. С самого утра подъезды к храму были перекрыты, весь день у него дежурили сотрудники Росгвардии, ОМОН и спецназа, территорию проверяли с собаками.

Среди пришедших были исполняющий обязанности главы Дербента Ахмед Кулиев, замглавы горадминистрации Видади Зейналов, депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров, заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давджиев. После богослужения, перед погребением, выступил глава Махачкалинской епархии, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. «Отец Николай, достойно пронесший крест священнослужителя, принял достойную смерть, имея в сердце своем любовь ко всякому человеку. Принял, к сожалению, смерть от руки человека, испытывающего ненависть. Больно именно об этом — что в нашей жизни есть те, которые думают через ненависть служить богу. Такого просто быть невозможно», — сказал архиепископ.

Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК) Отпевание протоиерея Николая Котельникова (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Он передал соболезнования патриарха Кирилла и его призыв объединиться и «стать крепче».

От мусульман соболезнования выразил имам мечети им. Мухаммада Ярагского Мухаммадтагир Ахмедов. «Мы скорбим с вами, уважаемые братья и сестры. <...> Мы, мусульмане республики Дагестан, никогда не были сторонниками этих чудовищных терактов <...> наша религия ислам призывает нас, чтобы мы проявляли милость ко всем людям, не разделяя их на нации и на различные конфессии», — сказал Ахмедов.

С соболезнованиям также выступили представители иудейской общины, министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, ио главы Дербента Ахмед Кулиев, представитель казачества, представитель прихожан.

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Как сейчас живет православная община Дагестана

Священнослужители Махачкалинской епархии (к которой относится и церковь Покрова пресвятой Богородицы) продолжают работать без страха, рассказал РБК иеромонах Иоанн Анисимов. «Нам, конечно, больно от того, что мы потеряли близкого и дорогого человека, как и всем, но какой-то паники, животного страха нет», — добавил он, пояснив, что «страх присутствует у каждого человека, но в храме быть не страшно».

Анисимов напомнил, что в 2018 году РПЦ пережила два нападения на храмы: в феврале в Кизляре (Дагестан) и в мае в Грозном (Чечня). «К сожалению, для нас это не ново», — добавил священнослужитель.

Нападение в Кизляре произошло 18 февраля 2018 года. В тот день 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по людям, выходившим из храма Великомученика Георгия Победоносца после богослужения в день Прощеного воскресенья. В результате пять женщин погибли, еще пять человек были ранены. В момент нападения находившиеся в храме несколько десятков людей успели запереться изнутри. Нападение в Грозном произошло спустя три месяца, 19 мая. Четверо боевиков проникли на территорию храма Архангела Михаила и далее планировали прорваться в храм. Однако прихожане и священнослужители, услышав стрельбу, закрыли двери храма. В итоге боевиков уничтожили. Погибли три человека — один прихожанин и два полицейских. Одним из священников, переживших атаку в Грозном, был Сергий Аббасов — еще один зять погибшего Николая Котельникова, сейчас отец Сергий служит в Махачкале. Духовный учитель отца Николая — священник Петр Сухоносов в 1999 году был захвачен боевиками Арби Бараева в Ингушетии. Тело церковнослужителя так и не было найдено.

Говоря об отношениях с представителями ислама, иеромонах напомнил заявление муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, которое тот сделал вечером 23 июня. В нем Абдулаев сказал, что мусульмане «никогда не будут проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей». «Пролитие крови тех, кто молится в своих храмах, — это абсолютно чуждый исламу кровавый акт безумия!», — подчеркнул он, добавив, что радикалы хотят «сжечь межконфессиональные мосты».

«У нас нет проблем с исламом, у нас есть проблемы с теми людьми, которые отождествляют себя с исламом, но при этом совершают поступки, не соответствующие представителям ислама, — пояснил иеромонах Иоанн Анисимов. — Такие люди хотят посеять вражду, ненависть, раздор между людьми».

Вице-мэр Дербента Видади Зейналов в разговоре с РБК подчеркнул, что в городе на протяжении многих лет благополучно существуют храмы разных конфессий. «И иудейская община [развивается], и православная община, и конечно многочисленная мусульманская община. Мы ходим друг к другу на праздники, у нас очень много межконфессиональных браков. Это норма нашей жизни», — пояснил он.

Заммэра Дербента считает, что те, кто с помощью нападения пытались «раскачать ситуацию», этого не добьются. «В Дагестане это невозможно. Если бы это было возможно, это произошло бы в начале 90-х. Но раз мы 90-е прошли, то эти события мы еще с большей уверенностью пройдем», — отметил он, добавив, что общество сейчас, на его взгляд, «как никогда монолитно».

Он также выразил уверенность в том, что и православные и иудеи знают, что «единой дербентской семьей мы вместе восстановим эти культовые сооружения, и они будут так же продолжать действовать в нашем городе». Он подчеркнул, что все расходы по восстановлению синагоги и церкви взял на себя сенатор от Дагестана бизнесмен Сулейман Керимов. «И христианский храм и синагогу будет восстанавливать мусульманин. Вот это закономерность для Дагестана. А не то, что эти негодяи совершили», — подчеркнул Зейналов.