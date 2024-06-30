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Орбан анонсировал появление новой правой фракции в Европарламенте

Орбан: правые партии Венгрии, Чехии и Австрии создадут коалицию в Европарламенте
Премьер Венгрии анонсировал появление правой коалиции в Европарламенте, куда войдут венгерская ФИДЕС, австрийская АПС и чешская АNO. С 1 июля председательство в этом органе переходит к Будапешту
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

«ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» заключил соглашение с Австрийской партией свободы (АПС) Герберта Кикля и чешским движением АNO («Акция недовольных граждан») о создании новой правой коалиции в Европарламенте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит Telex.

Орбан считает необходимым изменить европейскую политику на основании результатов прошедших 9 июня выборов в Европарламент. Тогда правые и ультраправые партии заметно улучшили свои позиции в ключевых странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию.

«Нынешние политические формирования, я полагаю, расколются, и очень быстро крупнейшей фракцией станут европейские правые, — заявил Орбан. — Сейчас начинается новая эра».

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

С 1 июля председательство в Европарламенте перейдет к Венгрии. Орбан выступает против военного урегулирования конфликта на Украине, он считает эскалацией отправку туда оружия и финансовой помощи. В частности, укрепление позиций правых в Европарламенте премьер Венгрии называл «замедлением поезда к войне».

В 2019 году АПС была замешана в скандале с видеозаписью переговоров бывшего лидера партии Хайнц-Кристиана Штрахе, его помощника Йоханна Гуденуса с «племянницей российского олигарха». Она хотела приобрести 50% акций австрийской газеты Kronen Zeitung в обмен на помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года. Политики в свою очередь пообещали ее семьи доступ к госконтрактам. Из-за разгоревшегося скандала пять представителей АПС, в том числе занимавший тогда пост главы МВД Австрии Кикл, ушли в отставку. Он возглавил партию в 2021 году.

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters
Движение ANO возглавляет бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов, в том числе его подозревали в хищении средств Евросоюза. В 2023 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента республики, что связывали со стремлением обеспечить иммунитет от судебного преследования. Тогда же Национальная финансовая прокуратура Франции заподозрила его в отмывании денег при покупке недвижимости в стране.

Выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня. Избиратели каждой страны проголосовали за национальные партии, а их кандидаты распределились по европейским фракциям. В Венгрии победу одержала «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» (44,39%), однако этот результат стал худшим с 2004 года. Она получила 11 мест в Европарламенте. АПС и ANO также выиграли в Австрии и Чехии, набрав 25,4 и 26,1% голосов соответственно. Они получат 13 мест в Европарламенте. Для создания новой фракции им необходимо иметь не менее 23 мандатов из семи разных стран — членов ЕС.

Согласно итогам, победу одержала Европейская народная партия (ЕНП) — она получит 188 из 720 мест. Второе место занял «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (136 мест), далее — «Европейские консерваторы и реформисты» (83 места) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (75). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила ЕНП с победой и заявила, что новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским.

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Европарламент Венгрия Чехия Австрия Виктор Орбан
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