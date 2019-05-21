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Президент Австрии принял отставку четверых министров на фоне скандала

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку пятерых членов правительства от Австрийской партии свободы (АПС). Единственной не ушедшей в отставку стала глава австрийского МИДа Карин Кнайсль, которая при формировании правительства была беспартийной и вошла в него по квоте АПС, сообщает Krone Zeitung.

Так, в отставку ушли глава МВД Херберт Кикл, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр транспорта Норберт Хофер, глава Минобороны Марио Кунасек и государственный секретарь Министерства финансов Хуберт Фукс.

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В свою очередь Кикл заявил, что АПС проголосует в парламенте за вотум недоверия премьер-министру Себастьяну Курцу. «Со стороны Курца было бы наивно полагать, что мы, партия свободы, после недоверия Курца к нам сами не имеем к нему недоверия», — сказал министр в интервью газете Oesterreich.

Австрийская партия свободы приняла решение досрочно выйти из правительства Курца после того, как он объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Австрийский премьер решил уволить Кикла на фоне скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На ней Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице переговоры с «племянницей российского олигарха». Она заявила им о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen Zeitung. При удачном исходе сделки она пообещала им помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года, а взамен политики пообещали ее семье доступ к государственным контрактам.

Теги: Австрия, отставка, Правительство
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