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Экс-премьера Чехии заподозрили в отмывании денег во Франции

Прокуратура Франции заподозрила кандидата в президенты Чехии Бабиша в отмывании денег
Андрея Бабиша подозревают в покупке виллы на юге Франции за €14 млн через цепочку офшорных компаний. Французская Le Monde сообщала, что за участок с виллой он заплатил наличными. Дело связано с материалами «архива Пандоры»
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера и нынешнего кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша, сообщает газета Hospodařské noviny со ссылкой на НФП.

Как сообщили изданию в прокуратуре, следователи рассматривают подробности покупки Бабишем виллы на юге Франции за €14 млн через цепочку офшорных компаний в Монако и на Виргинских островах.

«Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов», — сообщили в НФП изданию. Там добавили, что дело связано с материалами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «архива Пандоры».

В августе французская Le Monde также сообщала о том, что прокуратура Франции ведет расследование против Бабиша по подозрению в отмывании денег. Газета отмечала, что за дом и виллу на участке площадью 3 га экс-премьер заплатил наличными €14 млн.

«Архив Пандоры» был опубликован в октябре 2021 года. В архиве содержится 11,9 млн документов офшорных компаний, связанных с мировыми политиками, бизнесменами и знаменитостями. В расследовании фигурировал и экс-премьер Чехии.

Согласно данным ICIJ, Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки недвижимости во Франции, среди которой есть замок на Лазурном берегу. Сам политик утверждал, что вся недвижимость была приобретена законно.

Андрей Бабиш — 68-летний предприниматель и лидер партии ANO («Акция недовольных граждан»), в прошлом министр финансов и премьер-министр, оказавшийся в центре череды коррупционных скандалов и заподозренный в том числе в хищении средств Евросоюза. В начале избирательной кампании его не раз обвиняли в стремлении занять пост президента, чтобы обеспечить себе иммунитет от судебного преследования. Однако менее чем за неделю до выборов суд снял с Бабиша обвинения в мошенничестве с субсидиями Евросоюза, связанными с его сельскохозяйственным бизнесом. Пост главы правительства он занимал с 2017-го по конец 2021 года.

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14 января Бабиш и генерал на пенсии, экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии. Второй тур пройдет 27 и 28 января. Несмотря на номинальную власть президента в Чехии, именно он утверждает кандидатуру премьера и его правительство, выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда и одобряет их назначения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Чехия кандидат в президенты Франция отмывание денег
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