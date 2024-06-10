Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП

Европейская народная партия получает 181 мандат из 720 в Европарламенте. Фон дер Ляйен пообещала «строить мосты между единомышленниками». ЕП нового состава начнет работу 11 июня

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, поздравила свою Европейскую народную партию (EPP) с победой на выборах в Европарламент и заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Согласно предварительным итогам, Европейская народная партия набирает 26,25% голосов, она получит 191 из 720 мест в Европарламенте. В нынешнем составе у EPP 179 мест.

На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (83) и «Европейские консерваторы и реформисты» (71). «Идентичность и демократия» (ID) — группа правых и ультраправых политиков получила 57 мест, «Зеленые»/«Европейский свободный альянс» — 53. У «Левых» 35 мандатов, еще 95 депутатов не входят в существующие фракции. Как сообщила глава ЕП Роберта Метсола, работа в новом составе начнется во вторник, 11 июня.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она выразила уверенность, что будет назначена на должность главы Еврокомиссии на новый срок.

Фон дер Ляйен также пообещала, что на фоне успеха правых (например, во Франции лидирует ультраправое «Национальное объединение», а в Германии на второе место выходит «Альтернатива для Германии») ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». Ни одно большинство не может быть сформировано без EPP», — сказала она (цитата по AFP).

Межпартийные переговоры, по итогам которых определятся претенденты на пост глав ЕК, Евросовета и Европейской службы внешних связей, начнутся после выборов. Politico отмечает, что для преизбрания фон дер Ляйен нужна поддержка 361 законодателя. Она говорила, что будет искать поддержку у либералов и социалистов, общее количество мест у этих групп в ЕП составит 404. При этом, погалают опрошенные изданием эксперты и чиновники, более 10% законодателей в каждой из этих групп либо проголосуют против фон дер Ляйен, либо воздержатся.