 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП

Глава ЕК пообещала проукраинское и проевропейское большинство в Европарламе
Европейская народная партия получает 181 мандат из 720 в Европарламенте. Фон дер Ляйен пообещала «строить мосты между единомышленниками». ЕП нового состава начнет работу 11 июня
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, поздравила свою Европейскую народную партию (EPP) с победой на выборах в Европарламент и заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Согласно предварительным итогам, Европейская народная партия набирает 26,25% голосов, она получит 191 из 720 мест в Европарламенте. В нынешнем составе у EPP 179 мест.

На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (83) и «Европейские консерваторы и реформисты» (71). «Идентичность и демократия» (ID) — группа правых и ультраправых политиков получила 57 мест, «Зеленые»/«Европейский свободный альянс» — 53. У «Левых» 35 мандатов, еще 95 депутатов не входят в существующие фракции. Как сообщила глава ЕП Роберта Метсола, работа в новом составе начнется во вторник, 11 июня.

Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она выразила уверенность, что будет назначена на должность главы Еврокомиссии на новый срок.

Фон дер Ляйен также пообещала, что на фоне успеха правых (например, во Франции лидирует ультраправое «Национальное объединение», а в Германии на второе место выходит «Альтернатива для Германии») ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». Ни одно большинство не может быть сформировано без EPP», — сказала она (цитата по AFP).

Межпартийные переговоры, по итогам которых определятся претенденты на пост глав ЕК, Евросовета и Европейской службы внешних связей, начнутся после выборов. Politico отмечает, что для преизбрания фон дер Ляйен нужна поддержка 361 законодателя. Она говорила, что будет искать поддержку у либералов и социалистов, общее количество мест у этих групп в ЕП составит 404. При этом, погалают опрошенные изданием эксперты и чиновники, более 10% законодателей в каждой из этих групп либо проголосуют против фон дер Ляйен, либо воздержатся.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Европарламент Выборы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы
Политика
Правые в Австрии и ФРГ опередили правящие партии на европейских выборах
Политика
Премьер Бельгии анонсировал свою отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о подробностях нападения Общество, 02:22
Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания Общество, 02:05
Сумская область Украины частично осталась без света Политика, 01:32
Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП Политика, 01:31
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью Политика, 01:01
В Белоруссии задержали школьников за изготовление взрывчатки Общество, 00:50
Премьер Бельгии анонсировал свою отставку Политика, 00:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Протестующие в Ереване дошли до здания парламента Политика, 00:15
Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта Бизнес, 00:01
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 09 июн, 23:33
Sky News сообщил о первом ударе самолета ВСУ по территории России Политика, 09 июн, 23:24
В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент Общество, 09 июн, 23:14
Кадыров сообщил о взятии под контроль Рыжевки в Сумской области Политика, 09 июн, 23:03
В ХАМАС заявили о гибели трех заложников при операции Израиля Политика, 09 июн, 22:49