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Политика ,  
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Орбан счел укрепление правых партий в ЕС «замедлением поезда к войне»

Орбан: укрепление правых партий в ЕС позволит замедлить «скатывание к войне»
Орбан счел, что на выборах в Европарламент победили «партии мира» и заявил, что это «замедлило скатывание к войне». Остановить «этот поезд», по его мнению, можно, если на выборах в США в ноябре победит Трамп
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу M1, что в Европе победили «партии мира», комментируя итоги выборов в Европарламент, на которых укрепили свои позиции ультраправые европейские партии.

По его мнению, эти выборы были возможностью замедлить или остановить «скатывание к войне» в Европе. «Произошло то, что мы планировали, то, что мы хотели, этот поезд замедлился, но его также можно остановить, например, во Франции начался политический подъем, поэтому победила большая часть партий, выступающих за мир», — сказал Орбан.

Он продолжил, что ожидает, что «[экс-президент США Дональд] Трамп свергнет вторую половину власти в Соединенных Штатах, и тогда наступит мир». По мнению Орбана, «если мы не сможем примирить эти две половины», то скоро «будем воевать до конца». «Мы должны следить за вопросом войны и мира, потому что, если мы погрузимся в него, все поплывет», — добавил венгерский премьер.

В ноябре пройдут выборы президента США, Трамп намерен баллотироваться от республиканцев. Он заручился поддержкой необходимого для выдвижения числа делегатов.

Орбан заявил, что явка в 57% в Венгрии показала, что «венгерская демократия жива», и счел результат в 44,6% набранных голосов «самым болльшим объемом поддержки» в Европе.

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Партия Орбана ФИДЕС получила 44,6% на выборах в Европарламент, что стало худшим ее результатом за всю историю. Меньше половины голосов правящая партия получила только на первых выборах в ЕП в 2004 году после присоединения Венгрии к Евросоюзу (47,4%). ФИДЕС получила 11 мест в Европарламенте, что на два меньше, чем на прошлых выборах.

В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, возглавившего оппозиционную политическую силу ТИЗСА, получила 30,1% голосов, что значительно выше ожидаемого. Она добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет. Мадьяр назвал снижение результатов правящей партии «концом эпохи». ТИЗСА получает семь мест в ЕП.

Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Ее результат (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение». Макрон после предварительных итогов объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. «Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он.

Также свои позиции укрепила ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии», набрав рекордные 15,6%, что дало ей 15 мест в ЕП.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Венгрия Виктор Орбан Европарламент Дональд Трамп Выборы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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