Bloomberg сообщил о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от активов России

Евросоюз будет добиваться от стран G7 поддержки введения налога на сверхприбыль от замороженных активов российского ЦБ. В Брюсселе рассчитывают, что мера может принести около €3 млрд, которые направят на восстановление Украины

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Лидеры стран Евросоюза поддержали план, предусматривающий введение налога на сверхприбыль с замороженных активов российского Центробанка, объем которых Еврокомиссия оценила в €200 млрд ($217 млрд), сообщает Bloomberg. Предполагается, что вырученные средства пойдут на восстановление Украины.

О разработке такого плана накануне написала The Guardian, по данным которой, ЕС сможет ежегодно получать не менее €3 млрд, чтобы передать их пострадавшей от военных действий Украине. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо позднее подтвердил эту оценку.

Bloomberg пишет, что введение налога обсуждалось на саммите ЕС в Брюсселе 29 июня; участники встречи высказались за «осторожное изучение» такой возможности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после саммита, что ЕС представит предложения на эту тему.

Инициатива вызывает как юридические, так и финансовые вопросы, отмечает агентство. По данным Bloomberg, некоторые участники встречи в Брюсселе поддержали опасения Европейского центрального банка (ЕЦБ): в середине июня регулятор предупредил, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7. По мнению сторонников плана, «наибольший риск стабильности был преодолен» еще тогда, когда в странах ЕС заблокировали российские активы.

Как пишет Bloomberg, ЕС намерен добиться поддержки стран G7 в вопросе использования активов ЦБ, на этом настаивают несколько европейских стран. Брюссель обсуждал такую возможность с США, а позднее планирует обговорить ее и с другими странами. В то же время агентство не исключает, что введение налога на сверхприбыль останется инициативой только ЕС.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщил, что в ЕС не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они попадают под санкции. Вместо этого Брюссель рассматривает два варианта использования средств — передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования, и «непредвиденный взнос» (он подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС).

Российский Минфин оценивал общий объем замороженных средств в $300 млрд. Власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупредил, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».