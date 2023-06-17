FT узнала о риске для евро при использовании замороженных активов России

ЕЦБ считает, что направление процентных доходов от замороженных российских активов на финансирование Украины может негативно сказаться на евро как мировой валюте. Об этом европейский Центробанк предупредил Еврокомиссию, пишет FT

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в частном порядке предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что использование прибыли от замороженных в ЕС российских активов может негативно сказаться на евро как мировой валюте. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

ЕЦБ отметил, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может побудить другие центральные банки, у которых есть большие денежные резервы, «отвернуться» от евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

Брюссель рассматривает использование прибыли от замороженных активов Банка России в качестве одного из вариантов для направления средств на нужды Украины.

Один из европейских дипломатов рассказал, что предложения по возможным способам сделать это ожидаются уже в этом месяце. «Вы не можете обойти верховенство закона. И если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?» — добавил он.

Активы российского ЦБ ЕС и США заморозили после начала спецоперации на Украине. Минфин России в марте прошлого года оценивал размер обездвиженных средств в $300 млрд. ЕК в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд).



Вопрос об использовании прибыли от них обсуждается уже давно. Некоторые страны заявляли, что уже приняли такое решение. Например, Бельгия сообщала о планах передать Украине €200 млн доходов с замороженных российских активов. При этом ЕК пришла к выводу, что сами активы рано или поздно придется вернуть Москве.



Президент Владимир Путин отмечал, что действия Запада с российскими активами схоже с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал: что бы Запад не пытался сделать с российскими средствами, это будут незаконные решения.