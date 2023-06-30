Премьер Бельгии де Кроо заявил о намерении заработать на активах России по €3 млрд в год

В ЕС заявили о намерении заработать на активах России по €3 млрд в год

ЕС рассчитывает получать доход по €3 млрд в год от российских замороженных активов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Бельгия очень вовлечена в этот вопрос, так как 90% активов заморожены здесь. Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Мы говорим о сумме в размере 3 млрд евро в год, которая могла бы быть получена», — сказал де Кроо по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе (цитата по ТАСС). Он отметил, что способ «должен быть юридически стабильным».

В мае в ЕК заявили, что с начала военных действий на Украине страны Евросоюза заморозили активы Банка России стоимостью более €200 млрд. Кроме того, было заблокировано €24,1 млрд активов, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям.

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