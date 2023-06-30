Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Соответствующее ходатайство ранее направил Следственный комитет. Защита Беркович просила отпустить режиссера под залог в 1 млн руб. По словам адвоката Ксении Карпинской, во время содержания ее подзащитной под стражей состояние несовершеннолетней дочери Беркович резко ухудшилось, передавал ТАСС.

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