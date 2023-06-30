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Суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Хамовнический суд продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Соответствующее ходатайство ранее направил Следственный комитет. Защита Беркович просила отпустить режиссера под залог в 1 млн руб. По словам адвоката Ксении Карпинской, во время содержания ее подзащитной под стражей состояние несовершеннолетней дочери Беркович резко ухудшилось, передавал ТАСС.

Материал дополняется

Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук Хамовнический суд Москвы оправдание терроризма
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