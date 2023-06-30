WSJ назвала новую тактику наступления Украины из-за обороны России

Украинские военные вместо попыток штурмовать российские позиции крупными пехотными соединениями и западным оружием перешли к точечным ударам, чтобы ослабить оборону, пишет WSJ. Россия с начала июня отчитывается об отражении атак

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Украина в ходе наступления столкнулась с жестким сопротивлением российских войск, теперь командование ВСУ, как правило, воздерживается от попыток штурмовать позиции крупными пехотными соединениями и западными танками, пишет The Wall Street Journal.

«Вместо этого Киев наносит точечные удары, пытаясь ослабить российскую оборону для следующей атаки», — отмечает издание.

Украина использует западное оружие для атак российских позиций на утраченных Киевом территориях. Но сейчас ВСУ более сосредоточены на первых рубежах обороны российской армии, нанося удары более дешевым вооружением. Пока украинские военные не подошли к российским противотанковым траншеям и другим укрепленным оборонительным сооружениям, которые находятся примерно в 20 км от линии боев.

Один из украинских военнослужащих рассказал изданию, что «требуется некоторое время, чтобы подготовить почву», командование старается сохранить жизни военных. По его словам, военные были «немного шокированы» уровнем российской обороны: было подготовлено не менее трех оборонительных рубежей, окопы укрепили бетоном, подготовили укрытия для танков и другой техники, а дороги вымостили гравием, чтобы большегрузные машины не застревали в грязи во время ливней. «Это простые вещи, но если [использовать] все вместе, получается большая защитная система», — сказал собеседник WSJ.

В мае канал CNN сообщал, что ВСУ проводят «формирующие» операции, которые включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

О смене тактики ВСУ говорили член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и экс-глава «Роскосмоса», руководитель добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По словам последнего, атаки активизируются в ночное время: группы украинского десанта подвозят на машинах «как можно ближе к лесополосе». Эта тактика отрабатывается в том числе в районе Орехово Запорожской области, заявлял Рогозин.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы. Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов. Это подтверждал министр обороны страны Алексей Резников.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел», к тому же власти заявляют о больших потерях Киева в технике и личном составе.