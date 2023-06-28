Резников заявил о резервах Украины с танками НАТО

Украина не задействовала в контрнаступлении резервы с современными танками и бронетехникой НАТО, заявил Алексей Резников, добавив, что «главное событие» еще впереди. Российская сторона заявляет об успешном отражении атак ВСУ

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У Вооруженных сил Украины есть резервы, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО, сообщил Financial Times министр обороны Алексей Резников.

По его словам, основные украинские резервы не задействованы в контрнаступлении, «главное событие» которого все еще впереди. 25 июня в интервью Fox News Резников охарактеризовал действия украинских войск как «своего рода подготовительную операцию», заявив, что российские военные выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

О том, что украинская сторона еще не задействовала часть резервов, говорила и заместитель Резникова Анна Маляр. «Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди», — сказала она 23 июня (цитата по «Интерфакс-Украина»), отметив, что контрнаступление — это не «что-то быстрое», а постепенный процесс.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ: по словам главы ведомства Сергея Шойгу, к 20 июня военные отразили 263 атаки украинских сил. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел», к тому же власти заявляют о больших потерях Киева в технике и личном составе. Накануне, 27 июня, Путин заявил, что Украина лишилась 259 танков и 780 бронемашин. За несколько дней до этого секретарь Совбеза Николай Патрушев оценил потери ВСУ в ходе наступательных действий в 13 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы».