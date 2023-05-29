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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о смене тактики ВСУ на запорожском направлении

Рогов: ВСУ стали использовать ДРГ на запорожском направлении вместо разведки боем
Фото: Viktor Koshmal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Viktor Koshmal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику разведки на запорожском направлении и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вместо разведки боем. Об этом ТАСС заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«У ВСУ на смену разведке боем на запорожском направлении пришла тактика использования ДРГ. <...> Имитируют движение в сторону Васильевки — наибольшее количество ДРГ в этом направлении идет, есть и на других участках, но здесь они активнее», — сказал он.

Так Рогов прокомментировал попытку проникновения диверсантов в село Лобковое Запорожской области, уточняет агентство. Утром того же дня Рогов писал, что ВСУ пытались зайти в это село, но им помешали российские силы. Лобковое расположено в Васильевском районе области на левом берегу Днепра.

Смена тактики ВСУ свидетельствует о переходе Киева на следующий этап разведывательных действий на запорожском направлении, считает Рогов. Обращаясь к разведке боем, украинская сторона, по его словам, «понесла серьезные потери», но получила данные о присутствии российских сил.

Кроме того, Украина определила принцип, по которому устроена оборона на запорожской линии боевого соприкосновения, сказал собеседник агентства.

«Понятно, что места размещения сил и техники могут меняться после того, как они вскрыты, но принцип мог быть определен со стороны противника. ДРГ — это следующий этап разведывательных действий, чтобы в эти «тонкие» места нашей обороны просочиться и нанести максимальный урон», — заключил Рогов.

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В начале мая чиновник сказал, что ВСУ скопили в регионе десятки тысяч военных для будущего наступления. Он заявил, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Позже врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе. «С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью, когда у нас была неготовность с точки зрения мобилизации, кода у нас не хватало людей для обороны Запорожской области», — говорил он. Готовность ВСУ к наступлению Балицкий называл «достаточно низкой». Местные власти и российские силы серьезно готовились к активизации боевых действий и создали в регионе мощные укрепления, отмечал врио главы региона.

Рогов заявил о смене тактики ВСУ на запорожском направлении
Рогов заявил о смене тактики ВСУ на запорожском направлении

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Украина ВСУ диверсанты

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