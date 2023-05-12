CNN узнал о проведении ВСУ «формирующих» операций перед контрнаступлением

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ВС Украины начали проводить «формирующие» операции перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников стран Запада.

Эти операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам. Как отмечает телеканал, это стандартная тактика, чтобы подготовить поле боя для наступающих войск.

По словам одного из источников, эти «формирующие» операции могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части контрнаступления.

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