CNN узнал о проведении ВСУ «формирующих» операций перед контрнаступлением
CNN: ВСУ начали проводить формирующие операции перед контрнаступлением
ВС Украины начали проводить «формирующие» операции перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников стран Запада.
Эти операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам. Как отмечает телеканал, это стандартная тактика, чтобы подготовить поле боя для наступающих войск.
По словам одного из источников, эти «формирующие» операции могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части контрнаступления.
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