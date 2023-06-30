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AFP сообщила об ударе беспилотников по базе ЧВК «Вагнер» в Ливии

AFP: беспилотники нанесли удар по авиабазе ЧВК «Вагнер» в Ливии Аль-Харруба
По авиабазе ЧВК «Вагнер» в Ливии нанесен удар, никто не пострадал, пишет AFP. Источник Arabi21 сказал, что к атаке вероятно причастно правительство Ливии, которое ударило турецкими беспилотниками Bayraktar
Bayraktar Akıncı
Bayraktar Akıncı (Фото: Onur Dogman / SOPA Images / ZUMA / ТАСС)

Беспилотники «неизвестного происхождения» нанесли удар по ливийской авиабазе Аль-Харруба, где, предположительно, располагаются бойцы ЧВК «Вагнер», сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, пишет AfricaRadio.

«В результате ударов жертв не было», — добавил собеседник агентства.

Об ударе дронов по базе ЧВК сообщил также Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии. Собеседник издания рассказал, что речь идет о купленных в Турции аппаратах Bayraktar Akıncı, они принадлежат властям Ливии — Правительству национального единства.

РБК направил запрос в посольство России в Ливии и в Министерство обороны Ливии.

Авиабаза Аль-Харруба расположена в 150 км к юго-востоку от Бенгази.

ЧВК «Вагнер» принимала участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года. В основном она выступала на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия).

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По данным Турции на 2019 год, в Ливии находились 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер», в 2020-м аналитики ООН сообщили о 800—1,2 тыс. бойцов. Москва тогда категорически отрицала связь с ЧВК «Вагнер».

Как выяснила The Wall Street Journal в начале этого года, Вашингтон потребовал от Хафтара изгнать бойцов ЧВК «Вагнер» из страны. Власти США были обеспокоены, что организация получит доступ к новым потокам доходов либо за счет ливийской нефти, либо с помощью контрабанды топлива. WSJ уточнила, что на востоке государства находятся 300 российских бойцов ЧВК и 700 сирийцев, они сосредоточены в том числе возле нефтяных объектов и авиабазы Аль-Хадим.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В ней не удалось сформировать единый орган управления, страна оказалась разделена между соперничающими администрациями. В столице страны Триполи расположилось признанное ООН Правительство национального согласия, в то время как богатые нефтью восточные и южные районы страны остались под контролем сил Хафтара.

Конец расколу в стране должны были положить переговоры, которые начались с середины 2020 года под эгидой ООН. Впоследствии было сформировано временное правительство — Правительство национального единства, которое заменило конкурирующие Правительство национального согласия и поддерживаемый Хафтаром кабинет в Тобруке (на востоке Ливии). Премьер-министром был избран Абдул Хамид Дбейба. Однако запланированные на декабрь 2021 года выборы не состоялись, поскольку не удалось согласовать закон, формирующий правовую основу для общенационального голосования.

В феврале 2022 года Палата представителей в Тобруке избрала нового премьер-министра, заявив, что срок полномочий действующего Правительства национального единства истек в декабре. На заседании не присутствовали большинство депутатов от запада Ливии. Премьером был объявлен бывший министр внутренних дел Фатхи Башага.

В конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинениями против «военного руководства», после чего бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в Москву, пройдя по территории Воронежской и Липецкой областей. В результате переговоров бизнесмен согласился прекратить движение колонны и выехать в Белоруссию с частью бойцов.

В феврале этого года Пригожин говорил, что, когда услуги «Вагнера» перестанут быть нужны, организация может свернуть деятельность на Украине. «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку», — пояснял бизнесмен. 

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При участии
Ольга Ваганова
Ливия ЧВК Вагнер беспилотники дроны Bayraktar Халифа Хафтар
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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