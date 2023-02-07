Пригожин допустил уход ЧВК «Вагнер» в Африку, «когда мы станем не нужны»

Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» готовы «собраться и уйти в Африку», когда будут не нужны

В ЧВК «Вагнер» придают большее значение тому, какую пользу они приносят, чем тому, как освещаются их действия, заявил основатель частной военной компании

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ЧВК «Вагнер» не обращают внимание на то, как освещается их деятельность, компания концентрируется на делах, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Так он отреагировал на вопрос о том, почему на роль частной военной компании во взятии населенных пунктов не указывается в некоторых сообщениях о взятии населенных пунктов Клещеевка и Соледар, сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

«Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. В этой жизни (да и в той тоже) важны не заявления, а дела, которые мы делаем. Кто-то считает ЧВК «Вагнер» преступной организацией, кто-то террористами, и это тоже не важно.

Нам дали право защищать свою Родину, спасать ее в критический момент, и мы его используем. Такое право и доверие народа дорогого стоит», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что когда услуги бойцов ЧВК больше не будут нужны, компания свернет свою деятельность на Украине. «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно не заявление, а то, какую пользу мы принесем своей стране», — цитирует слова основателя ЧВК его пресс-служба.

О взятии Соледара Минобороны сообщило 13 января. В первом заявлении о контроле над населенным пунктом бойцы ЧВК «Вагнер» не упоминались. «Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск», — сообщили в Минобороны. Также ведомство особо упомянуло роль подразделений ВДВ в штурме города.

После этого Пригожин заявил, что у бойцов военной компании пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации. О контроле над городом он сообщал за два дня до Минобороны, 11 января. Пригожин подчеркивал, что в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». Вскоре после этого Минобороны опубликовало уточненное сообщение, в котором говорилось, что задача по «непосредственному штурму городских кварталов Соледара» решалась «мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

20 января Минобороны отчиталось о взятии села Клещеевка в ДНР. ЧВК «Вагнер» в сводке не упоминалась, хотя военное ведомство отмечало, что населенный пункт штурмовали «добровольцы штурмовых отрядов». Пригожин. как и в случае с Соледаром, о взятии населенного пункта сообщил за сутки до Минобороны, заявив что это заслуга исключительно бойцов ЧВК.