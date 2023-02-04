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WSJ узнала о причинах давления США на Ливию для изгнания ЧВК «Вагнер»

WSJ узнала о причинах давления главы ЦРУ на Ливию для изгнания ЧВК «Вагнер»
Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Ливию требовал от командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы тот изгнал ЧВК «Вагнер». США опасаются, что ЧВК может получить доступ к нефти
Директор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images North America)

Директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января требовал от командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы тот изгнал ЧВК «Вагнер» (находится под санкциями США и Ес) из страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и ливийских силовиков.

Директор ЦРУ посетил Ливию на фоне опасений, что российская ЧВК может получить доступ к нефти. В ходе визита Бернс предостерег Хафтара от размещения в стране «вагнеровцев».

Поездка в Ливию — директор ЦРУ также встретился в Триполи с премьер-министром Абдулом Хамидом Дбейбом — была частью возобновившейся кампании администрации президента Джо Байдена против ЧВК «Вагнер». После нее Минфин США признал частную военную компанию транснациональной преступной организацией.

США обеспокоены тем, что ЧВК «Вагнер» может получить доступ к новым потокам доходов либо за счет ливийской нефти, либо за счет контрабанды топлива. Как пишет издание, на востоке страны находятся 300 российских бойцов ЧВК и 700 сирийцев, они сосредоточены в том числе возле нефтяных объектов и авиабазы Аль-Хадим.

Ранее AP со ссылкой на чиновников из Ливии, Судана и Египта сообщало, что Вашингтон обращался к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой оказать давление на военных лидеров в Судане и Ливии и вынудить их вытеснить ЧВК.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в ответ заявлял, что его частная военная компания следит за поездками директора ЦРУ и тем, как США оказывают давление на другие страны, в том числе африканские. «Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма», — отмечал Пригожин, посоветовав странам континента «внимательно относиться к политике США и к американской тактике ползучего захвата свободных территорий».

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Елена Чернышова
ЧВК Вагнер Ливия ЦРУ Уильям Бернс
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