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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин заявил о проработке Польшей сценариев «расчленения» Украины

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Польское руководство, по данным Службы внешней разведки России (СВР), прорабатывает несколько возможных сценариев де-факто «расчленения» Украины, заявил глава СВР Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил. Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины буферной зоны, что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», — рассказал глава службы.

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Как утверждает Нарышкин, польские власти начали работать в этом направлении, так как осознали невозможность «предотвратить победу России на поле боя» и усомнились в том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с соратниками останется у власти. У США и Великобритании не останется выбора, и они будут вынуждены согласиться с польской позицией по мере продвижения российских войск вглубь территории Украины, заключил он.

О том, что разведка владеет данными о подготовке Варшавой плана по установлению контроля над ее «историческими владениями» на Украине при поддержке США, Нарышкин говорил еще в апреле.

Российские власти не раз обвиняли Польшу в намерении захватить западную часть Украины. В марте вице-премьер этой страны Ярослав Качиньский предложил ввести миротворцев НАТО на Украину. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров допустил, что Варшава хочет создать штаб-квартиру во Львове и «остаться там». Помощник российского президента Владимир Мединский заподозрил Польшу в стремлении вернуться «к Речи Посполитой», а замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов обвинил США в подталкивании Польши к прямому конфликту.

Варшава обвинения российских властей отвергает. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — говорил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Кроме того, отмечали польские власти, страна поддерживает Украину, пытаясь не дать Кремлю «восстановить империю». Президент России Владимир Путин отвечал на аналогичные обвинения США, что не намерен восстанавливать страну в границах Российской империи, и называл подобные заявления спекулятивными.

Теги
Польша Украина Сергей Нарышкин Служба внешней разведки расчленение

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