Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
«Коммерсантъ» узнал о задержании главы «Соликамского магниевого завода» Общество, 06:04
В Венесуэле приготовили первую партию нефти для отправки в Европу Политика, 05:44
В ВТБ предложили сделать Python первым «иностранным» языком для россиян Общество, 05:05
Мединский увидел желание Польши «вернуться к Речи Посполитой» Политика, 05:02
WSJ узнала об опасении США риском прямого столкновения с Россией в Сирии Политика, 04:06
Антонов назвал поставки оружия Киеву путем к конфронтации России и США Политика, 04:03
Клинтон допустила выход США из НАТО при переизбрании Трампа Политика, 03:58
Посольство отвергло обвинения США в «бряцании ядерным оружием» Политика, 03:12
Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа Политика, 03:10
Посол Бахрейна сообщил о «скором» внедрении карт «Мир» Экономика, 02:56
Михельсон заявил о сохранении поставок российского газа в Финляндию Бизнес, 02:18
Reuters узнал о «тупике» в поставках Украине дронов Grey Eagle из США Политика, 01:51
Reuters узнал об увольнении пожаловавшихся на Маска сотрудников SpaceX Общество, 01:40
Кулеба сообщил о просьбах стран Азии и Африки прекратить сопротивление Политика, 01:26

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Мединский увидел желание Польши «вернуться к Речи Посполитой»

В Варшаве хотели бы восстановления «Великой Польши от моря до моря» и контроля над Украиной, об этом говорят «все действия» польских властей, уверен Мединский. В Польше и США также обвиняли Россию в планах «восстановить империю»
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Польские власти исторически желают контроля над Украиной и «владения русскими землями в Малороссии», в Киеве должны над этим задуматься, заявил помощник российского президента, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в интервью RT Arabic.

«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — утверждает он.

В Варшаве при этом обвиняли Россию в намерении «восстановить империю», так глава польского Минобороны Мариуш Блащак объяснил оказываемую Украине помощь. По его мнению, на «завоевании» Украины Кремль не остановится, а будет двигаться дальше. Блащак подчеркнул: «Наша цель — чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией».

Аналогичное мнение выражала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в середине февраля она сказала: «по сути, [президент Владимир] Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи», добавив, что остальные страны «ушли вперед».

Лукашенко объяснил отправку войск на границу с Украиной угрозой от Польши
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

При этом в российском Совбезе говорили, что Польша «переходит к действиям по захвату» Западной Украины. Секретарь Совбеза Николай Патрушев указал на визит в Киев польского премьер-министра Анджея Дуда, заявившего, что в скором времени граница между двумя государства перестанет существовать.

Путин подчеркивал, что не планирует восстанавливать границы Российской империи, а все заявления на эту тему являются лишь спекуляциями, которые не соответствуют действительности. Он заявил 22 февраля, что Москва «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи

Мединский при этом заявил в начале июня, что территория России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи.




 

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина Владимир Мединский

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Премьер Польши заявил, что НАТО сделало недостаточно для защиты Украины
Политика
Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие
Политика
Экс-президент Польши Лех Валенса предложил Евросоюзу самораспуститься
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter