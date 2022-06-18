Мединский увидел желание Польши «вернуться к Речи Посполитой»
Польские власти исторически желают контроля над Украиной и «владения русскими землями в Малороссии», в Киеве должны над этим задуматься, заявил помощник российского президента, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в интервью RT Arabic.
«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — утверждает он.
В Варшаве при этом обвиняли Россию в намерении «восстановить империю», так глава польского Минобороны Мариуш Блащак объяснил оказываемую Украине помощь. По его мнению, на «завоевании» Украины Кремль не остановится, а будет двигаться дальше. Блащак подчеркнул: «Наша цель — чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией».
Аналогичное мнение выражала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в середине февраля она сказала: «по сути, [президент Владимир] Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи», добавив, что остальные страны «ушли вперед».
При этом в российском Совбезе говорили, что Польша «переходит к действиям по захвату» Западной Украины. Секретарь Совбеза Николай Патрушев указал на визит в Киев польского премьер-министра Анджея Дуда, заявившего, что в скором времени граница между двумя государства перестанет существовать.
Путин подчеркивал, что не планирует восстанавливать границы Российской империи, а все заявления на эту тему являются лишь спекуляциями, которые не соответствуют действительности. Он заявил 22 февраля, что Москва «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».
Мединский при этом заявил в начале июня, что территория России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи.
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