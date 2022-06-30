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Военная операция на Украине ,  

В Совбезе обвинили США в «пестовании новой гиены Европы» в лице Польши

В Совбезе России вспомнили о словах Черчилля, который, говоря о событиях перед Второй мировой войной, сравнил Польшу с гиеной. Варшава обвинения в планах захватить запад Украины на фоне российской спецоперации называла ложными
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

США подталкивают Польшу к прямому участию в конфликте на Украине, фактически «пестуя новую гиену Европы», заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью «РИА Новости».

«[США] одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы», — сказал Венедиктов.

Он напомнил, что это сравнение принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, который говорил о поведении Польши перед Второй мировой войной.

«Британия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая с аппетитом гиены всего полгода назад присоединилась к разграблению и разрушению Чехословацкого государства», — писал премьер о событиях 1939 года (цитата по журналу LIFE).

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Российские власти неоднократно обвиняли Польшу в намерении захватить западную часть Украины. В марте, после того как Варшава выступила за ввод миротворцев НАТО в страну, министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что она может преследовать цель создать штаб-квартиру во Львове и «остаться там». А в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что разведка получила данные о подготовке США и Польшей плана по установлению контроля над ее «историческими владениями» на Украине.

По словам помощника президента Владимира Мединского, все стремления Варшавы говорят о том, что она хочет вернуться «к Речи Посполитой». Сама же она подобные обвинения отвергала. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Как заявили в Польше, она поддерживает Украину, чтобы не дать Кремлю добиться его цели «восстановить империю». В этом желании Россию обвиняли и в США, на что президент России Владимир Путин подчеркнул, что не намерен восстанавливать страну в границах Российской империи, а все заявления на эту тему не более чем спекуляции и не соответствуют действительности.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша Совет безопасности России США Европа

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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