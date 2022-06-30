В Совбезе обвинили США в «пестовании новой гиены Европы» в лице Польши
США подталкивают Польшу к прямому участию в конфликте на Украине, фактически «пестуя новую гиену Европы», заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью «РИА Новости».
«[США] одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы», — сказал Венедиктов.
Он напомнил, что это сравнение принадлежит бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, который говорил о поведении Польши перед Второй мировой войной.
«Британия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая с аппетитом гиены всего полгода назад присоединилась к разграблению и разрушению Чехословацкого государства», — писал премьер о событиях 1939 года (цитата по журналу LIFE).
Российские власти неоднократно обвиняли Польшу в намерении захватить западную часть Украины. В марте, после того как Варшава выступила за ввод миротворцев НАТО в страну, министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что она может преследовать цель создать штаб-квартиру во Львове и «остаться там». А в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что разведка получила данные о подготовке США и Польшей плана по установлению контроля над ее «историческими владениями» на Украине.
По словам помощника президента Владимира Мединского, все стремления Варшавы говорят о том, что она хочет вернуться «к Речи Посполитой». Сама же она подобные обвинения отвергала. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — сказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Как заявили в Польше, она поддерживает Украину, чтобы не дать Кремлю добиться его цели «восстановить империю». В этом желании Россию обвиняли и в США, на что президент России Владимир Путин подчеркнул, что не намерен восстанавливать страну в границах Российской империи, а все заявления на эту тему не более чем спекуляции и не соответствуют действительности.