Посол ЛНР сообщил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных сил
Войска России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.
«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся [вокруг] Лисичанска котел, теперь невозможны», — написал он.
Кроме того, военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.
Противник попытался покинуть Лисичанск с северо-запада, но колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была замечена разведкой и попала под массированный обстрел артиллерии. Количество погибших устанавливается.
25 июня военные ЛНР сообщили, что союзные силы вошли в Лисичанск. В ходе боев они взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод в городе.
Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 25 июня.
Через три дня войска зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол утверждал, что примерно треть украинских военных сдалась в плен. Лисичанск был окружен с трех сторон (кроме западной) силами ЛНР и российскими военными. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взятие города «особого времени не займет».