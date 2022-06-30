Посол ЛНР сообщил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных сил

Кроме того, военные взяли под контроль все важные транспортные артерии города, дорога Лисичанск — Артемовск перекрыта

Лисичанский НПЗ (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Войска России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся [вокруг] Лисичанска котел, теперь невозможны», — написал он.

Кроме того, военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Военная операция на Украине. Главное Политика

Противник попытался покинуть Лисичанск с северо-запада, но колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была замечена разведкой и попала под массированный обстрел артиллерии. Количество погибших устанавливается.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников

25 июня военные ЛНР сообщили, что союзные силы вошли в Лисичанск. В ходе боев они взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод в городе.

Читайте на РБК Pro Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России Прогнозы Pro Производственная система «Тойоты». Уходя от массового производства Производственная система «Тойоты». Уходя от массового производства Саммари Pro Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов Инструкции

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 25 июня.



Через три дня войска зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол утверждал, что примерно треть украинских военных сдалась в плен. Лисичанск был окружен с трех сторон (кроме западной) силами ЛНР и российскими военными. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что взятие города «особого времени не займет».