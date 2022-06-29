В ЛНР сообщили о 500 вышедших из окружения в Лисичанске военных ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) в сторону Северска за минувшую ночь вышли около 500 военных ВСУ и 74 наемника, сообщил в Telegram помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

Сейчас Лисичанск с трех сторон (кроме западной) окружен силами ЛНР и российскими военными. 24 июня Минобороны России сообщило о блокировании города с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что союзные силы вошли в город, бои ведутся в городской застройке. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждал, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и завод.

Северск находится к западу от Лисичанска, менее чем в 30 км от города. Он расположен на неподконтрольной ДНР и российским военным территории республики.

По словам Киселева, сейчас в городе находятся шесть батальонов ВСУ, однако некоторые формирования готовятся уйти, добавил он.

Лисичанск — последний крупный город ЛНР, не занятый войсками ЛНР и России.

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22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо и зачистке его территории.

29 июня Киселев сообщал, что под Лисичанском задержаны более десяти «иностранных наемников». По его словам, на них, как и на других иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, не будет распространяться статус военнопленных.