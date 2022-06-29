Кадыров заявил, что освобождение Лисичанска «не займет особого времени»

Первые передовые группы разведчиков союзных сил уже зашли в Лисичанск, его освобождение «не займет много времени», заявил глава Чечни *

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Лисичанск — город-спутник Северодонецка, который находится на возвышенности за рекой Северский Донец, — вошли первые передовые группы союзных сил и скоро город будет полностью освобожден от украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«[В Лисичанск] уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет», — подчеркнул он.

Ранее 29 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что из Лисичанска в сторону Северска за минувшую ночь вышли около 500 военных ВС Украины и 74 наемника.

Киселев также говорил, что под Лисичанском были задержаны более десяти «иностранных наемников». Он подчеркнул, что на них, как и на других иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, не будет распространяться статус военнопленных.

Лисичанск с трех сторон, кроме западной, окружен союзными силами ЛНР и России. Минобороны России 24 июня сообщило о блокировании города с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что союзные силы вошли в город и ведут бои в городской застройке.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и завод.

Читайте на РБК Pro Pro Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок Статьи Pro x The Economist Почему высокая инфляция обходит Азию стороной — The Economist Почему высокая инфляция обходит Азию стороной — The Economist Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Кейсы Pro Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Прогнозы

Лисичанск остается последним крупным городом ЛНР, который пока не занят союзными войсками. Кадыров 22 июня анонсировал, что в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо и зачистке его территории.

На следующий день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка, Горского и Золотого.