Кадыров заявил, что освобождение Лисичанска «не займет особого времени»
В Лисичанск — город-спутник Северодонецка, который находится на возвышенности за рекой Северский Донец, — вошли первые передовые группы союзных сил и скоро город будет полностью освобожден от украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«[В Лисичанск] уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет», — подчеркнул он.
Ранее 29 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что из Лисичанска в сторону Северска за минувшую ночь вышли около 500 военных ВС Украины и 74 наемника.
Киселев также говорил, что под Лисичанском были задержаны более десяти «иностранных наемников». Он подчеркнул, что на них, как и на других иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, не будет распространяться статус военнопленных.
Лисичанск с трех сторон, кроме западной, окружен союзными силами ЛНР и России. Минобороны России 24 июня сообщило о блокировании города с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что союзные силы вошли в город и ведут бои в городской застройке.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и завод.
Лисичанск остается последним крупным городом ЛНР, который пока не занят союзными войсками. Кадыров 22 июня анонсировал, что в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо и зачистке его территории.
На следующий день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка, Горского и Золотого.