Кулеба допустил обсуждение границ «до 24 февраля»

Глава украинского МИДа не стал раскрывать условия Киева для переговоров с Москвой, назвав это неразумным

Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Matthys / AP)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счел возможным обсуждение установления границ страны по состоянию «до 24 февраля». Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с Россией], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал Кулеба (цитата по ТАСС). Так он ответил на вопрос о готовности Киева обсуждать «границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года» (в 2014 году по итогам референдума к России был присоединен Крым).

При этом глава украинского МИДа отметил, что мирное урегулирование конфликта должно обсуждаться на уровне президентов Украины и России. Предложение провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остается в силе, подтвердил он.

В середине июня глава украинской делегации Давид Арахамия назвал возможным условием для возобновления переговоров с Россией добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до 24 февраля. Он подчеркнул, что Киев не согласится с потерей территорий, но предложил «рассмотреть политическое соглашение». «Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», — пояснил Арахамия. В конце марта на переговорах в Стамбуле украинская сторона предлагала в течение 15 лет проводить двусторонние консультации по статусу полуострова и отказаться на это время от силового решения конфликта. Конфликт в Донбассе Украина сочла возможным отдельно урегулировать в ходе дальнейших переговоров президентов.

В Кремле в ответ на слова Арахамии заявили, что это «более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински», подобная «стилистика» диалога ничего хорошего Украине не принесла.

Сейчас стороны приостановили переговоры. Глава российского МИДа Сергей Лавров возложил ответственность за это на Киев, на который, по его словам, «цыкнули американцы, англичане прежде всего, потому что именно англосаксы сейчас верховодят» там. Министр сомневается, что украинская сторона вернется к обсуждениям в ближайшее время.