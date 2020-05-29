Китай потребовал от США прекратить вмешательство в ситуацию с Гонконгом

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В Пекине призывают США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит Sina.

«Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше и дальше по ложному пути», — сказал Чжао Лицзянь.

Представитель МИДа подчеркнул, что решимость китайского правительства отстаивать интересы национального суверенитета и безопасности остается неизменной. Он добавил, что любые действия, которые нарушают деятельность Национального народного конгресса по поводу законодательства о национальной безопасности, связанного с Гонконгом, обречены на провал.

Министр торговли и экономического развития КНР Эдвард Яу Тан-ва, в свою очередь, заявил, что США намеренно вредят интересам Гонконга.

«То, что правительство США пытается сделать, <...> вредит интересам Гонконга», — приводит его слова South China Morning Post.