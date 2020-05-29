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Китай потребовал от США прекратить вмешательство в ситуацию с Гонконгом

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Пекине призывают США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова приводит Sina.

«Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше и дальше по ложному пути», — сказал Чжао Лицзянь.

Представитель МИДа подчеркнул, что решимость китайского правительства отстаивать интересы национального суверенитета и безопасности остается неизменной. Он добавил, что любые действия, которые нарушают деятельность Национального народного конгресса по поводу законодательства о национальной безопасности, связанного с Гонконгом, обречены на провал.

Министр торговли и экономического развития КНР Эдвард Яу Тан-ва, в свою очередь, заявил, что США намеренно вредят интересам Гонконга.

«То, что правительство США пытается сделать, <...> вредит интересам Гонконга», — приводит его слова South China Morning Post.

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Фото: Kin Cheung / AP

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за закона о нацбезопасности в Гонконге. 22 мая министерства иностранных дел Великобритании, Канады и Австралии выпустили совместное заявление, в котором сообщили об обеспокоенности намерениями КНР принять этот закон.

Ранее в Гонконге возобновились акции протеста из-за закона о национальной безопасности, который накануне принял парламент Китая. Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Пекин при помощи этого закона собирается «захватить Гонконг». По его словам, если это произойдет, Вашингтон введет санкции против Китая.

Теги: Гонконг, Китай, США
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